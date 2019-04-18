2019-04-18T21:04:06+03:00
Общество

Более 140 молодых политологов и научных коллективов получат гранты

Размер поддержки общественно-политических проектов составляет от 400 тысяч до 3 миллионов рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Со списками победителей конкурсов можно ознакомиться на сайте РФФИ.Со списками победителей конкурсов можно ознакомиться на сайте РФФИ.
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Российский фонд фундаментальных исследований и Экспертный институт социальных исследований подвели итоги конкурсов, направленных на поддержку научных проектов фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук. Из 982 заявок, допущенных до экспертизы, выбрали 145 победителей, которые получат гранты на сумму от 400 тысяч до 3 млн рублей на проведение исследований по 14 темам, сообщает Экспертный институт социальных исследований. Со списками победителей по каждому из четырех конкурсов можно ознакомиться на сайте РФФИ.

Среди тем конкурсов наиболее популярной оказалась «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования». Проекты, над которыми будут работать состоявшиеся политологи, посвящены развитию партийно-политической системы России, повышению эффективности современных государственных систем, новым коммуникативным технологиям в общественно-политических процессах.

Победители конкурсов из числа молодых политологов займутся исследованиями взаимодействия власти и общества, социальных стратегий молодежи, этнополитических процессов в России и мире. Отдельные проекты будут посвящены возможностям применений электронных технологий в политическом и избирательном процессах. Фундаментальные исследования, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника, затронут темы гражданственности, социальной активности молодежи и политической идентичности.

«Реализуемые проекты позволят не только придать импульс развитию политической науки в стране, но и ускорить создание новых национальных политологических школ, - сообщил председатель Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов. - Немаловажно, что темы, по которым будут проводиться исследования, полностью соответствуют повестке дня — они дадут ответы на вопросы, значимые как для России, так и для мирового сообщества».

Результаты поддержанных РФФИ и ЭИСИ проектов позволят создать социально-политические условия для технологического рывка страны: сформулировать основные направления развития человеческого капитала и социальных и профессиональных лифтов, что, разумеется, должно привести к качественному позитивному сдвигу в экономике страны.

Особой значимостью обладают проекты в области исследований политики исторической памяти.

«На сегодня важно предложить инструменты противодействия политике забвения и фальсификациям истории, которые, к сожалению, часто используются на международной арене. Ряд проектов нацелен на исследование этих феноменов и разработку конструктивных способов борьбы с ними», — уточнил Андрей Шутов.

Председатель Экспертного Совета РФФИ, президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина отметила, что сегодня в системе РАН отсутствуют специализированные институты, осуществляющие поддержку исследований в сфере общественно-политических наук.

«Это является причиной повышенного интереса к совместным конкурсам РФФИ и ЭИСИ, - считает эксперт. - Как председатель профильного Экспертного совета РФФИ могу сказать, что в рамках РФФИ ежегодно мы получаем порядка 100-130 заявок по направлению политологии, из них получают поддержку примерно 20 процентов, то есть порядка 20-30 проектов, и это на всю страну. По обсуждаемому конкурсу мы получили почти 1000 заявок со всей страны».

Конкурсы позволили охватить максимальное количество участников — заявки поступили из всех федеральных округов страны. Срок реализации научных проектов составляет от 8 до 12 месяцев. Конкурсы проводятся в полном соответствии с принципами отбора проектов, применяемых в РФФИ.

Напомним, что о необходимости поддержки исследований в сфере общественно-политических наук заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на III Съезде Российского общества политологов в сентябре 2018 года. Было отмечено, что поддержка научной деятельности студентов, молодых специалистов и авторитетных политологов путем распределения грантов должна содействовать развитию политологического образования в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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