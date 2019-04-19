2019-04-18T22:52:15+03:00
Экономика

Новые дороги, больницы и марина для яхт

Топ-7 главных направлений развития Республики Крым согласно планам правительства России
Елена АРАКЕЛЯН
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Транспорт

Главный проект – транспортный переход через Керченский пролив. Пропускная способность Крымского моста – до 40 тысяч автомобилей в сутки. В процессе – работы над железнодорожной частью моста. Программа также предусматривает реконструкцию аэропорта Бельбек, портовой инфраструктуры, строительство и реконструкцию автодорог. К 2020 году завершится строительство федеральной автотрассы «Таврида» (КерчьСевастополь).

Энергоснабжение

В 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла 160 МВт. Две новые и уже запущенные ТЭС – Балаклавская и Таврическая – суммарно будут давать 940 МВт. Еще 129 МВт добавит Сакская ТЭС – ее сейчас готовят к вводу, проводятся комплексные испытания.

Инженерная инфраструктура

Предполагается решить проблемы, связанные с нехваткой воды, водоотведением и очисткой сточных вод, теплоснабжением, мусором, укреплением береговой линии. Один из главных проектов – реконструкция и новые объекты Северо-Крымского канала. Предусмотрено строительство нескольких насосных станций, плотин, обводного и напорного трубопровода.

К 2020 году должен быть реконструирован водовод Феодосия – Судак, к 2022-му – тоннельный водовод Южного берега Крыма. Также запланирована рекультивация мусорных полигонов и строительство новых очистных сооружений.

Социальная сфера

Среди объектов, которые предполагается построить и реконструировать в 2019 – 2020 годах, – общежития и учебно-лабораторные корпуса Крымского университета и Севастопольского госуниверситета, объекты Международного детского центра «Артек».

Кроме того, ведется строительство больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и т. п.

Связь

Главная задача – обеспечить достаточную пропускную способность каналов, обеспечивающих функционирование сети связи Крыма в единой сети электросвязи России.

Необходимо, чтобы на полуострове без проблем функционировала Единая система межведомственного электронного взаимодействия и беспрепятственно были оказаны населению государственные и муниципальные услуги.

Промышленный комплекс

Развивать промышленность Крыма предполагается через индустриальные парки. Так, появятся индустриальные парки «Феодосия», «Бахчисарай», а также индустриальный парк в г. Севастополь.

Туризм

Программа предполагает формирование туристско-рекреационных кластеров и инфраструктуры для них.

В г. Евпатории запланирована реконструкция улично-дорожной сети, на что в 2019 г. из бюджета выделено более 1 миллиарда рублей. В г. Саки будут построены канализационные очистные сооружения с применением новых технологий обработки. В Коктебеле реконструируют набережную.

Один из ярких отраслевых проектов – туристско-рекреационный кластер круизного и яхтенного туризма «Севастопольская гавань». В Севастополе построят яхтенную марину. Проектные и изыскательские работы намечено закончить в 2019 году, строительство марины – в 2022-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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