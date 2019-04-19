2019-04-18T23:58:21+03:00
Дом. Семья

Делай пудинг, ешь бананы

У меня такое бывает: я вдруг захотел чего-то сладкого. Конфеты, шоколадки, пирожные из магазина? Нет уж, увольте. Когда я хочу чего-то сладкого, я это сладкое делаю сам
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Делай пудинг, ешь бананыДелай пудинг, ешь бананыФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Оглядев кухню, я понял: это будет банановый пудинг. Навроде тех, что любят делать в южных штатах США. Но с поправкой на местные условия.

И я сделал этот пудинг. И разместил его фото в соцсетях. А буквально через пару минут пришел отклик от одной крайне симпатичной знакомой: «Научи меня готовить это немедленно! Ибо ничто так не расстраивает меня, как недоеденные моими капризными обезьянами бананы. Связки выкидываю, потому что не знаю, что с ними делать!»

Хорошо, Катя, вот рецепт.

Смешиваем в небольшой кастрюле неполный стакан сахара, четверть стакана муки и щепотку соли. Постепенно вливаем 2,5 стакана молока и ставим на умеренно слабый огонь. Варим 8 - 10 минут, постоянно помешивая, пока смесь не приобретет консистенции жидкой сметаны. Будьте внимательны: она легко пригорает, отмыть кастрюлю потом будет очень трудно.

В отдельной плошке взбейте 4 яичных желтка. Снимите с огня кастрюлю с молочной смесью и аккуратно вмешайте туда желтки. Получилось? Можно вернуть кастрюлю на плиту. Теперь добавим в будущий и уже почти готовый пудинг чайную ложку ванильного экстракта и 3 столовые ложки сливочного масла.

Пока непонятно, почему пудинг называется ванильным, да? Тут все дело в подаче.

На дно емкости, в которой вы этот пудинг намерены подавать (это может быть прозрачный стакан или керамическая плошка) насыпаем немного кукурузных хлопьев (в Штатах предпочитают крошеные вафли, но с ними, если честно, как-то совсем уж сладко получается) и немного толченых орехов, кладем слой нарезанных поперек бананов, слой пудинга, снова слой хлопьев и т. д. И все это отправляем в холодильник на пару часов.

Важная деталь: сверху непременно должны быть бананы. И тогда Катиным капризным обезьянам станет стыдно, а сама Катя будет светиться от счастья. А ведь ради этого, в сущности, все и затевалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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