Оренбург - Ростов 20 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Футболисты "Ростова" в Оренбурге имеют все шансы на то, чтобы на ближайшие сутки выйти на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина должна обыграть "Оренбург" для этого. И получится на пару очков обойти столичный "Спартак", который неделю назад был бит на ростовском поле со счетом 2:1. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Оренбург - Ростов 20 апреля 2019.

Статистика личных встреч Оренбург - Ростов 20 апреля 2019

Команды сыграли между собой три игры в чемпионатах России. Дважды побеждал "Оренбург", а один раз - "Ростов". Это было в июле 2016 года. А вот в первом круге на "Ростов Арене" донская команда уступила со счетом 0:1 оренбуржцам.

Прогнозы на матч Оренбург - Ростов 20 апреля 2019

У "Ростова" чуть больше шансов на победу в этой игре.

Телетрансляция матча Оренбург - Ростов 20 апреля 2019

Трансляция матча Оренбург - Ростов 20 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.