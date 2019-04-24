2019-04-23T22:09:21+03:00
Спорт

Ростов - Локомотив 24 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Ростов - Локомотив 24 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 25 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" приедет в Ростов-на-Дону на игру чемпионата России."Локомотив" приедет в Ростов-на-Дону на игру чемпионата России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Локомотива" сыграют очередной поединок чемпионата России в Ростове-на-Дону. Команда Юрия Семина проводит неплохой сезон после чемпионства в прошлом году и продолжают борьбу за выход в Лигу Чемпионов. "Ростов" же - достаточно грозен в поединках с сильными соперниками. К примеру, недавно был обыгран столичный "Спартак" со счетом 2:1, а осенью прошлого года ЦСКА сыграл вничью 0:0 на поле "Ростов Арены". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Локомотив 24 апреля 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Локомотив 24 апреля 2019

В целом в чемпионатах России "Локомотив" и "Ростов" играли между собой 49 раз - 29 побед на счету "Локомотива", 5 - у "Ростова", еще 15 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч Ростов - Локомотив 24 апреля 2019

"Локомотив" - номинальный фаворит игры против "Ростова".

Трансляция матча Ростов - Локомотив 24 апреля 2019

Трансляция матча Ростов - Локомотив 24 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Ростов - Локомотив 24 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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