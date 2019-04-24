Ростов - Локомотив 24 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата России по футболу

Футболисты "Локомотива" сыграют очередной поединок чемпионата России в Ростове-на-Дону. Команда Юрия Семина проводит неплохой сезон после чемпионства в прошлом году и продолжают борьбу за выход в Лигу Чемпионов. "Ростов" же - достаточно грозен в поединках с сильными соперниками. К примеру, недавно был обыгран столичный "Спартак" со счетом 2:1, а осенью прошлого года ЦСКА сыграл вничью 0:0 на поле "Ростов Арены". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Локомотив 24 апреля 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Локомотив 24 апреля 2019

В целом в чемпионатах России "Локомотив" и "Ростов" играли между собой 49 раз - 29 побед на счету "Локомотива", 5 - у "Ростова", еще 15 встреч завершились вничью.

Прогнозы на матч Ростов - Локомотив 24 апреля 2019

"Локомотив" - номинальный фаворит игры против "Ростова".

Трансляция матча Ростов - Локомотив 24 апреля 2019

Трансляция матча Ростов - Локомотив 24 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.