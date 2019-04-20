2019-04-20T14:12:50+03:00
Общество

В Москве пройдет Неделя экологичной моды

Можно выглядеть стильно и красиво, не скупая постоянно новые вещи, уверены организаторы фестиваля
Ольга БОРСКАЯ
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Центральным событием фестиваля станет фотовыставка. Все модели одеты в вещи, переданные горожанами в контейнеры для сбора одежды фонда «Второе дыхание» Фото: Дарина ЖижинаЦентральным событием фестиваля станет фотовыставка. Все модели одеты в вещи, переданные горожанами в контейнеры для сбора одежды фонда «Второе дыхание» Фото: Дарина Жижина
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Модная неделя, которая должна вдохновить людей не покупать все больше и больше, не забивать гардеробы и не мечтать о новых приобретениях. А которая заставит задуматься - зачем нам СТОЛЬКО спонтанных покупок, одинаковых вещей, ненужных, но таких "красивеньких" аксессуаров.

Именно такую неделю в Москве устраивает благотворительный фонд «Второе дыхание» при поддержке фонда президентских грантов. «Неделя революции в моде» — фестиваль, посвященный осознанному потреблению, пройдет с 22 по 28 апреля.

На площадках фестиваля посетителей научат апсайклингу - технологиям создания новых вещей из старых, расскажут о том, как снизить собственный экослед - вред, который каждый из нас наносит планете, а также о современных решениях в области вторичной переработки.

Связи моды, общества потребления и экологии будет посвящена фотовыставка. Модели на представленных снимках одеты в вещи, переданные в фонд «Второе дыхание».

Организаторы фестиваля хотят доказать: осознанное потребление - не означет полный отказ от красивых и стильных вещей Фото: Дарина Жижина

Организаторы фестиваля хотят доказать: осознанное потребление - не означет полный отказ от красивых и стильных вещей Фото: Дарина Жижина

- Таким образом мы хотим подчеркнуть, что новая жизнь старых вещей является одним из важнейших аспектов «сознательной моды» и можно выглядеть стильно и красиво, не покупая новое, - уверены организаторы.

Где: на площадках благотворительных магазинов «Второе дыхание» (Charity Shop), в Центре креативного пространства «Благосфера» и в культурном центре ЗИЛ.

Подробное расписание уточняйте на сайте www.vtoroe.ru

СПРАВКА КП

Международное движение Fashion Revolution возникло в 2013 году после трагического обрушения здания Рана-Плаза в Бангладеш, где находились круглосуточно работавшие текстильные фабрики. В результате катастрофы погибли 1129 человек и были ранены около 2500 человек. Участники движения хотят обратить внимание общества на проблемы перепотребления и важность повторного использования одежды.

Благотворительный фонд «Второе дыхание» принимает любую ненужную людям одежду и дарит ей вторую жизнь. Вещи в отличном состоянии продаются в благотворительных магазинах Charity Shop. Функциональная одежда в хорошем состоянии, а также вся детская одежда безвозмездно передается в нуждающиеся семьи в регионах. Пришедший в абсолютную негодность текстиль идет на переработку. При этом все средства от продажи в магазинах отправляются на финансирование остальных проектов: оплату труда сортировщиков, грузчиков, доставку в регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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