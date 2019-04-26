"Эти дети не ходят и не говорят, но их улыбка – самая крутая награда для волонтера"

Волонтеры «Даниловцев» посещают четыре московских детских дома для детей-инвалидов – ДДИ. В этом году как раз открылась очередная группа в ДДИ №15. Координатором там стала Юлия Курбатова. Всю неделю она работает в офисе, а по воскресеньям приходит в детдом гулять с детьми. Эти дети не ходят и не говорят, но Юлия уверяет, что их улыбка – самая крутая награда для волонтера.

Раньше Юлия Курбатова была волонтером в другом ДДИ. Там она получила первый опыт занятий с детьми, у которых есть нарушения в развитии. Она играла с ними, готовила творческие занятия. Сейчас перед Юлией стоит задача посложнее.

- Наши дети почти все в колясках и неречевые. Есть мальчик, у него была операция, его надо «расхаживать» понемногу. Девочка одна тоже ходит полноценно. И еще есть Маша такая, она по своему желанию: хочет - на коляске, не хочет – сама ходит. Но это исключения.

- И что вы делаете на прогулке?

- Нас, как правило, в детдом приходит пятеро – я и четыре девушки-волонтера. Каждый берет одного ребенка, одну коляску. Волонтер волен сам выбирать способ общения – кто-то истории рассказывает, кто-то включает музыку, кто-то сам может спеть. У меня с собой всегда какие-то штучки есть – пузыри мыльные, шнурочки с узелками. Я предпринимаю попытки как-то улучшить моторику. Очень все тяжело идет, но недавно я слушала лекцию директора ЦЛП «Особое детство» Анны Битовой, и поняла, что такие дети безусловно чему-то научатся, если это повторять изо дня в день. И в меня это вселило дополнительную уверенность, что нужно продолжать. Но, конечно, иногда и мне хочется просто песни попеть!

В группе - четыре девушки-волонтера, которые регулярно навещают своих подопечных Фото из архива движения "Даниловцы"

- Перед тем, как возглавить группу волонтеров, вы закончили Школу Координаторов. Вам это помогает сейчас?

- В рассылке Движения «Даниловцы» я почти одновременно увидела два объявления: что ищут координатора в ДДИ №15 и что начат набор в Школу. Я решила, что раз так все совпало, надо идти и пробовать. И Школа стала мне дополнительным подспорьем и придала уверенности в себе. Потому что есть разница: просто так пойдешь и будешь на своем опыте шишки получать. Или тебя сначала научат, дадут какую-то информацию, структуру, алгоритм действий и уже после этого в дело пустят. То есть, ты с самого начала все будешь делать правильно, а это же польза и детям, и волонтерам. Оказалось, что все процессы, из которых состоит наша работа, уже описаны со стороны и волонтера, и координатора, и даже учреждения. И очень круто, когда у тебя большая целая картина разбита на части, и эти части четко и структурированно рассмотрены с разных сторон. Я до сих пор свои заметки просматриваю. Например, готовлюсь к собеседованию с новым волонтером и, хотя уже не одно собеседование провела, все равно пролистаю конспекты со Школы координаторов.

- Когда вы первый раз пришли в ДДИ, что вы там увидели? Зачем там вообще волонтеры?

- Я увидела добродушие персонала и очень комфортные условия, созданные для большинства подопечных. Я очень рада, что попала в такое учреждение, где сотрудники смотрят с тобой в одну сторону. Их цель – не просто приход на работу. Большинство из нянечек и воспитателей чувствуют, что их предназначение - быть с детьми. Эти люди вызывают мое восхищение и уважение и дополнительно мотивируют приходить туда и помогать этим детям. Потому что ты тут не один, у тебя есть поддержка. Изначально смысл нашей работы был в том, что мы приходим гулять с детьми по территории. Рук персонала на всё не хватает, и дети, как правило, гуляют в формате «подышать свежим воздухом» на террасе или веранде.

Но кроме того, мы делаем этих детей более открытыми. Они чаще улыбаются, и эта реакция на окружающих становится постоянной. И сотрудники, находясь на работе и встречая эту улыбку, тоже дополнительно мотивируются. Мне кажется, мы там всю обстановку заряжаем положительным настроем. Ну да, да, мне хочется в это верить! Я понимаю, что мы делаем простые вещи. Но внутри, в голове я держу идею, что одно маленькое положительное действие связано со всеми другими и в итоге переходит во что-то большое, грандиозное и прекрасное. В какие-то новые условия, которые мы пытаемся для этих детей создать.

Дети не ходят и не говорят, но их улыбка – лучшая награда для волонтера. Фото из архива движения "Даниловцы"

- У вас постоянная группа волонтеров?

- Да, четыре девушки как пришли с самого начала, так и продолжают ходить, и мне это безумно нравится. Они ответственно пришли в ДДИ, не просто так, а осознали и прочувствовали. Но я и на собеседовании старалась максимально дать понять, чего человеку ожидать от наших прогулок, как ему понять свою внутреннюю мотивацию.

Девушки большие молодцы. И я рада, что они с таким удовольствием проводят время с детьми. У нас выходит такой немного хаотичный, но в целом очень веселый круг общения во время прогулок.

- А ребята-волонтеры у вас есть?

- У нас есть группа подопечных мальчиков, они крупные сами по себе и плюс у них большие коляски с кучей каких-то наворотов. В зимнее время нам с девочками было тяжело. Если мы такую коляску брали, то чуть в горку, и ты прям упираешься и еле ее вкатываешь. И сначала парней-волонтеров совсем не было. Но недавно стали приходить трое. И с ними прогулки проходят еще лучше, потому что они берут на себя все самое тяжелое, и это очень выручает. И мы будем рады, если к нам придут еще ребята!

Зимой девушкам начали помогать и парни-добровольцы Фото из архива движения "Даниловцы"

- Расскажите немного о детях.

- Например, есть такой Ислам, его не только волонтеры любят, но и вообще все ребята из детского дома. Он не разговаривает, не ходит, но при этом любит пританцовывать под музыку, у него живая мимика, он улыбается, хмурится и ярко выражает свои эмоции. В этой же группе есть Даша. Она любительница похохотать, любит мыльные пузыри. Зимой я для нее подбрасывала снег над головой, как будто нас засыпает. Ей нравятся такие простые представления, она всегда заливается смехом, и мы всячески дурачимся.

- Я правильно понимаю, что волонтером у вас может быть любой?

- Да. Я первое время переживала, что поскольку наши детки никакой обратной связи словесно не выражают, то и какую-то эмоциональную отдачу от них получить будет не так просто. И волонтер, придя и не увидев этой обратной связи, не сможет почувствовать смысл своей деятельности. Но связь будет. Этим детям надо больше времени, чтобы привыкнуть к человеку, почувствовать к нему расположение. Ты к ним приходишь два- три раза, они тебя уже узнают, реагируют на твою улыбку, взгляд, начинают ощущать тебя как близкого человека.

Связь появится – не за один раз, понадобится чуть больше сил, чуть больше времени. И потом уже нельзя будет прекратить к этим детям ходить. Это очень крутая награда за такие простые действия.