Призраки забрали самую известную охотницу за привидениями

Умерла любимица Голливуда Лоррейн Уоррен. Одна из самых известных охотниц за привидениями нашего времени. Шутила ли она, когда говорила, что с детства видит ауры людей, или говорила правду, уже не так важно. Но если посмотреть на фотографию Лоррейн, можно убедиться, как она похожа на Елену Рерих. Даже не прической, что там прическа, а выражением лица, странной, немного издевательской улыбкой тонких губ. На всех фотографиях вид у Лоррейн и ее мужа такой, будто они усиленно набирают в рот воздуха, чтобы не прыснуть со смеху. А покатиться есть, с чего.

Многие из нас смотрели фильм про «Проклятье Аннабель» и разнообразные страшилки и обращали внимание на приписку «основано на реальных событиях». Делать такую приписку приучила голливудских режиссеров именно чета Уорренов. По мотивам их паранормальных расследований, Голливуд снял тьму пугалок.

Лоррейн родилась 31 января 1927 года в Америке. Ей было всего 16, когда она вышла замуж за своего Эда. Пухлый парень с тремя подбородками (с возрастом их количество увеличивалось, пропорционально пойманным призракам), как утверждал сам, вырос в доме, кишащем призраками и научился своими силами обороняться от них. Эд и Лоррейн придумали себе неплохую подработку: колесили по Штатам на автомобильчике и Эд зарисовывал дома, в которых, по слухам, жили призраки. Потом эти картинки презентовали или продавались владельцам домов, а те - впускали чету чудаков к себе и показывали самые сокровенные и демонические места своего дома. С помощью фантазии и молитвы семья изгоняла духов с разной степенью успешности.

За шестьдесят с лишним лет совместной жизни в копилке Уорренов набралось порядка десяти тысяч страшных историй. В 1952 году Эд и Лоррейн Уоррен создали организацию по исследованиям паранормальных явлений. В общество с удовольствием вошли люди разных профессий и разного уровня помешательства. Врачи, психологи, полицейские и прочие. Всем миром, всем народом, всей семьей увлеченные граждане разрабатывали методики борьбы с нечистой силой.

Но настоящая слава обрушилась на Уорренов, конечно же, когда семья стала сотрудничать с киношниками. Одним из первых случаев, принесших Уорренам славу, стал «Ужас Амитивилля». Хозяин дома убил всю свою семью, подчиняясь воле неких голосов, а новые владельцы дома в ужасе сбежали. Проклятое здание пустует по сей день, а на показах фильма про Амитивилль яблоку негде было упасть.

Сегодня уже известно, что больше половины этой истории - хорошо разыгранная мистификация.

Поначалу режиссеров озадачивали морально этические вопросы сотрудничества. Спустя короткое время после общения, становилось ясно, что у семейки откровенно поехала кукушка. Но муж и жена этого не отрицали и резонно сообщали догадливым: "Вообще-то, у всех, кто к нам обращается - поехала кукушка. Вам-то что. Не нравится - проваливайте себе. А нравится - сделайте так, чтобы история выглядела пострашнее. Людям это нравится".

На почве сотрудничества с Голливудом были созданы и другие знаменитые страшилки «по мотивам реальных событий» вроде «Призраков в Коннектикуте» и «Заклятия».

Эд и Лоррейн знатно вложились в экономику США, соорудив музейчик, в котором выставили самые страшные артефакты из домов, в которых они изгнали призраков. Есть в музейчике пианино, которое звучит само по себе по ночам, непонятно из чего сделанные мумии алешенек, и, конечно, знаменитая кукла Аня, известная нам как Аннабель. Злобная куклища обладала способностью проникать в сон хозяина и убивать его при помощи сердечного приступа. Фильм про проклятие Аннабель, конечно, все мы смотрели. Но на деле кукла выглядит не так страшно: обычная тряпичная уродина с треугольным носом, траченная молью. Злобную сущность из Аннабели супругам не удалось вывести, поэтому они запрятали артефакт в стеклянный скворечник и снабдили подписью «Осторожно, злая Аня».

Больше десяти лет назад Лоррейн пережила страшную утрату. Умер ее супруг и вдохновитель Эд. Однако перед смертью охотник за привидениями завещал супруге не оставлять прибыльное дело.

Супругов не раз пытались вывести на чистую воду. На них подавали в суд за то, что Уоррены проводили обряд экзорцизма над психически больными людьми, которым была нужна не святая вода, а врачебная помощь. Уоррены погорели, когда придумали, будто убийцу можно оправдать, если настаивать на одержимости его демоническими сущностями. Такую процедуру они пытались внедрить для героя и прообраза фильма «Дьявол в Коннектикуте», подростка по имени Арни Джонсон, который убил своего арендодателя. Охотники за привидениями пообещали родственникам подростка, что те озолотятся, если будут настаивать на том, что мальчик не псих, а одержим демонами. Однако эксперимент провалился, а Джонсона посадили.

Но изо всех ситуаций муж и жена выходили победителями.

Людям нравится испытывать страх. Об этом писал еще Аристотель в своей поэтике. На этом эффекте строятся знаменитые детские и фольклорные страшилки. Признаться, моя прабабушка Маша владела жанром страшилки покруче бабушки Уоррен. Истории ее были страшнее и умнее и с привлечением исторических реалий, которыми богата наша страна. Однако моей прабабушке не пришло в голову капитализировать свой талант. А старушка Лоррейн на этот счет была умнее.

Так что, абсолютно не важно, была ли бабушка врушкой или не была. Воздадим ей должное как популяризатору жанра страшилок. Все, кому доводилось общаться со старушкой, утверждали, что она была отличной рассказчицей, слушать которую было - одно удовольствие.

P S: А может, и правда что-то было. Ведь призраки с Лоррейн Уоррен не очень жаждали встречаться. Старушка прожила очень долгую 92-летнюю жизнь.