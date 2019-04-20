Эксперт: Расширение экономических связей России и Украины маловероятно при такой жесткой позиции Зеленского по ситуации вокруг Донбасса и Крыма

- Что будет с экономикой Украины в случае победы Зеленского, фаворита президентской гонки?

- Ситуация для Зеленского тяжелая. Украина — единственная в мире страна, которая с 1990 года не увеличила ВВП на душу населения. Причем не просто не увеличила - по данным Всемирного банка, ВВП Украины составляет 57% от 1990 года. При Порошенко экономика Украины потеряла 10 процентных пунктов. Вот что достанется Зеленскому. За 2018 год что поставляла Украина на экспорт? Сельхозпродукция, черная металлургия, немного химическая промышленность. Продукции металлообработки в общем объеме - всего 10%. И это, в основном, военная техника, сконструированная еще в советские годы и которая худо-бедно выпускается на Украине.

- Снимет ли Россия антисанкции, в частности, недавний запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину?

- Не вижу для этого никаких оснований. Политика Зеленского по отношению к России и к Донбассу абсолютно ничем не отличается от позиции Порошенко. Обратите внимание: по этому поводу они даже не спорят. Украина, конечно, не останется без российских энергоресурсов. Но нефтепродукты, как сейчас газ, она будет получать не напрямую из России, а через европейских посредников по повышенной цене.

- А что касается Донбасса? Региону тоже нужны деньги. Торговля углем с Украиной на самом деле ведется — об этом многие говорят. Будет ли это переведено в официальные партнерские отношения?

- Да, торговля идет. Но тоже через посредников. Уголь, поступающий на Украину, называется южноафриканским, американским, а на самом деле он донецкий. Видимо, так и будет продолжаться. Расширение экономических связей, какие-то официальные экономические соглашения — это маловероятно при такой жесткой позиции Зеленского по ситуации вокруг Донбасса и Крыма. У России нет никаких оснований, с моей точки зрения, создавать или восстанавливать какие-то преференции для Украины и делать шаги навстречу. Дальше что будет, посмотрим, но сейчас Зеленский идет след в след за Порошенко. Единственное его преимущество в том, что у него нет такого багажа поражений и ошибок, которые набрал Порошенко.

- За Зеленским, как говорят, стоит известный украинский предприниматель Игорь Коломойский. Ну уж он-то с присущим бизнесменам деловым цинизмом неужели не направит Зеленского в правильное политическое русло — чтобы ничто не мешало развивать экономическое партнерство России и Украины?

- Не вижу оснований для такого прогноза. Коломойский еще более жесткий политический партнер, чем Порошенко — это показали события в Харькове и в Одессе. У него есть другие ресурсы для обогащения. Например, вернет себе Приват-банк. И еще надо разобраться, кому подконтрольны те посредники, которые будут заворачивать российскую нефть из Европы на Украину. Но что касается экономики страны, а не отдельных ее представителей, то тут положительных прогнозов я бы не дал.