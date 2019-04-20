Информация о массовом отключении электричества в Видном оказалась недостоверной

Утром в субботу по соцсетям разлетелась новость: в подмосковном Видном 120 тысяч человек сидят без света. При ближайшем рассмотрении эта информация оказалась банальным слухом. Отключение электричества было, но продлилось не дольше часа и затронуло меньше 18 тысяч человек.

Грузовая техника неустановленной пока организации повредила провод между третьей и четвертой опорами воздушной линии электропередачи 110 кВ «Апаренки – Гоголево». Из-за этого произошел сбой на подстанции «Апаренки» ПАО «МОЭСК». В итоге 17,5 тысячи потребителей в Ленинском районе Московской области – в частности в городе Видное – остались без света. 1,9 тысячи из них – потребители МОЭСК. Автоматика сработала как положено – в течение часа всех потребителей запитали по резервной схеме. На аварийном участке сейчас заканчивают восстанавливать провода.

Энергетики напоминают, что земля под высоковольтными линиями электропередач – это охранные зоны, где действуют особые правила. Там категорически запрещены любые работы, которые могут повредить проводам и столбам, нельзя возводить здания и постройки, загромождать подходы к опорам ЛЭП. Если же все-таки есть необходимость провести те или иные работы в охраняемой зоне, их нужно согласовать с энергетиками. В данном случае – территориальным филиалом МОЭСК.