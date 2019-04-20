2019-04-20T19:19:04+03:00
Звезды

Какие русские фильмы будут представлены в конкурсе ММКФ

В этом году в основном конкурсе Московского фестиваля представлено сразу три картины российского производства
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Фото: кадр из фильма «Надо мною солнце не садится»Фото: кадр из фильма «Надо мною солнце не садится»
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Это «Воскресение» Светланы Проскуриной - психологическая драма, рассказывающая об одном дне из жизни крупного чиновника мэрии подмосковного городка (Алексей Вертков). Этот образ явно вдохновлен реальными прототипами, участниками последних скандалов, например, с Химкинским лесом. Но картина Проскуриной - не социальная драма и не сатирическая комедия, это фильм, следующий традициям серьезного авторского кино, бегущего от всякой публицистичности, попытка философского осмысления событий текущей жизни. По мысли автора, она явно нуждается в «воскресении», ибо герои зависли где-то между жизнь и смертью. В первой же сцене чиновник получает анонимку, предвещающую ему скорую смерть. Выходит из окна его любовница (Александра Ребенок). Дома прикована к постели полупарализованная мать в исполнении героической Веры Алентовой. Наделенный качествами сомневающегося героя, подмосковный чиновник понимает, что от такой жизни надо куда-то бежать.

Бегут из Москвы и герои нового телесериала Павла Костомарова «Эпидемия» - на ММКФ будет показан его киновариант. Это представитель редкого у нас жанра апокалиптической антиутопии. Москву поразила глобальная катастрофа, персонажи Виктории Исаковой, Марьяны Спивак, Кирилла Кяро вынуждены спасаться вместе с детьми, попутно разбираясь в сложных личных взаимоотношениях.

Вынужден изменить среду обитания и главный герой якутского фильма под названием «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой - молодой городской житель, которого отправляют на отдалённый остров родители, чтобы он хоть немного понюхал жизни без айфона. Но без айфона никакой жизни нет! Якутский хипстер сводит знакомство со смешным стариком, который просит парня его похоронить (кроме них на острове никого нет), и знакомит его с премудростями интернета и соцсетей. И жизнь мгновенно преображается! Вместе они даже создают интернет-канал, в котором ищут пропавшую дочь старика - к изумлению городских друзей хипстера, чьи каналы оказываются менее популярны. Взамен старик учит парня премудростям жизни «а натюрель», когда рыбный суп намного важнее дорогой спортивный машины.

Надо мною солнце не садится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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