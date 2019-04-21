Три очка Александра Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Каролину" в Кубке Стэнли 6:0

Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" в пятой игре серии плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" одержали победу на своем льду. Поединок на арене "Кэпитал Уан Арена" завершился со счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу столичной команды.

Главный герой поединка - это швед Никлас Бекстрем, набравший 4 (2+2) очка. 3 балла за результативность (1+2) у капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. ну а вратарь хозяев Брэйден Холтби отразил 30 бросков по своим воротам, сыграв "на ноль" в этом поединке. Это седьмая "сухая" игра для голкипера в плей-офф, что является новым клубным рекордом.

В целом же, у "Вашингтона" шайбы на свой счет записали Никлас Бекстрём (8-я и 35-я минуты), Бретт Коннолли (37), Том Уилсон (42), Ник Дауд (буллит, 49) и поставивший точку в разгроме "Каролины" капитан Александр Овечкин (51). Две голевых передачи в этой игре на свой счет записал Евгений Кузнецов из "Вашингтона".

Овечкин благодаря этой шайбе в ворота "Каролины" обошел Евгения Малкина в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ - теперь у Александра 64 шайбы. Дальше по списку в этом рейтинге - Сидни Кросби (66) и Патрик Марло (72). Лидер же - легендарный Уэйн Гретцки (122 шайбы).

Форвард "Каролины" Андрей Свечников не сыграл в этом поединке, пропустив его из-за сотрясения мозга. Это - последствия его драки с Александром Овечкиным в позапрошлой игре серии 16 апреля. В интервью пресс-службе НХЛ Свечников сказал, что надеется сыграть уже в следующей игре, благо чувствует себя уже хорошо.

"Вашингтон Кэпиталз" теперь повел в серии до 4 побед со счетом 3:2. И шестая игра серии пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени. В случае победы команда Овечкина выйдет в следующий раунд Кубка Стэнли.