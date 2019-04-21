2019-04-21T16:15:45+03:00
Политика

Украинский генерал призвал захватить Россию

Но не воевать, а ждать, когда для этого сложатся все условия
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Очередные беспочвенные заявления касаемо войны с Россией. На этот раз - от генерала Игоря Романенко.Очередные беспочвенные заявления касаемо войны с Россией. На этот раз - от генерала Игоря Романенко.Фото: facebook.com
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Давно подмечено, что как только политики, дипломаты или военные на западе уходят в отставку, у них появляются и совесть, и голос разума, а воинственные кличи и обвинения России во всех грехах сменяются более-менее объективными оценками. Но вот, что касается Украины, там это «золотое правило» не работает.

Наоборот, чем глубже в запасе или отставке украинский военный или сотрудник спецслужб, тем более радикальные психические заболевания завладевают их разумом. Вот и бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко призвал захватить часть России, когда «сложатся определенные условия». Какие. Генерал не скрывает своих надежд.

- Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определённые условия, - заявил он и добавил. - И этот момент надо будет использовать Киеву.

Очень военный рецепт. Хоть понимает, что воевать с Россией - дело для Украины дохлое. Ждать призывает. Но очень хочется прирасти землями. Ранее этот же военачальник, увешанный наградами аж до ниже пояса, но не овеянный славой ни одного сражения или даже более скромной победы, призвал создать на Украине для борьбы с Москвой ракеты, которые «могли бы добивать, как минимум, до Урала».

Можем поделиться даже «секретами» необходимых условий - чтобы рак на горе в телеге свистнул после дождичка в четверг Страстной недели. Записали? И лет эдак через 300-400 после прекращения существования Украины на карте мира.

А ракеты делайте, господин генерал. Делайте, если сумеете. Может, еще при жизни пригодятся. Улепетывать из Украины. И как-то это мелко для великой космической державы, какой вы себя считаете. Готовьтесь лучше на Марс. И от Москвы подальше.

Есть, конечно, другой способ. Попытаться подлечиться. Но сможет ли что сделать в этом случае медицина?

ИСТОЧНИК KP.RU

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