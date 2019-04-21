Дмитрий Гордон - из Киева: Если мой друг победит, я ему скажу - Володя, ты должен работать так, чтобы тебе при жизни ставили памятники

- ...Дим, привет! Вот мы же с тобой коллеги, поэтому я предлагаю хотя бы на время интервью перейти на "ты", а потом снова на "вы", если захочешь.

- Никаких проблем.

- Ты все-таки крупный украинский медиамагнат, а я - простой российский репортёр…

- Я тоже простой. Поехали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704462" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Гордон из Киева (в его ТВ-программе Владимир Зеленский впервые сказал, что идёт в президенты): «Если мой друг победит, я ему скажу - Володя, ты должен работать так, чтобы тебе при жизни ставили памятники».Александр ГАМОВ

- Слушай, Дим,просто вопрос, который не касается абсолютно выборов. У меня вот такое наблюдение.

- Давай, Саш...

- Не знаю, ты заметил или нет? Я обратил внимание, - что, когда кандидаты в президенты во время дебатов на колени опустились... Сначала - Владимир Александрович, потом - Петр Алексеевич. Не будем рассуждать, кто и в какую сторону при этом повернулся, но мне показалось, что Зеленский первым поднялся с колен. С чем это, на твой взгляд, связано, может быть?

- Ну, только с тем, что он моложе. Ему легче подняться с колен, чем Петру Алексеевичу. Все-таки возраст.

- То есть, здесь никакой политической подоплеки нет?

- Думаю, нет.

- Скажи, некоторые гадают. У Владимира Александровича заранее эта заготовка была? Ты-то должен знать. Или нет?

- Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что оба они готовились. И наверняка домашние заготовки должны были быть. Я бы на их месте делал бы домашние заготовки. Учитывая, что у Владимира Александровича актерское прошлое, а у Петра Алексеевича актерское настоящее, то они должны были оба делать домашние заготовки.

Мало просто встать на колени. Потом придется много работать.Фото: REUTERS

- А, то есть, ты одному даешь право быть актером настоящего, а другой актер прошлого?

- Петр Алексеевич прекрасный актер. Высочайшего уровня. Я думаю, что его актерские данные просто - очень... Я думаю, что крупнейшие режиссеры современности очень хотели бы его иметь в качестве актера в своих труппах театральных.

- Скажи, пожалуйста, а Владимир Александрович не ревнует здесь?

- Владимир Александрович считает себя актером, но он и не скрывает этого. Он актер, прежде всего. А Петр Алексеевич считает себя политиком. А вот на самом деле...

- А вот у меня, может, неправильная информация... А правда, что Владимир Александрович, в общем, там свою команду до утра сегодня формировал. И там Дмитрий Гордон где-то рядом был. Нет?

- Нет. Нет. То, что я никуда не иду, это сто процентов. Это моя убежденная позиция. Я буду продолжать заниматься своей работой. И я не собираюсь входить ни в какие команды.

А команда его еще не сформирована, я думаю. Она будет формироваться ближайший месяц, потому что некоторых людей нельзя было явно открывать от работы до окончания выборов, чтобы они не испытывали каких-то сложных моментов со стороны действующей власти.

Но, я думаю, что это процесс живой. У нас же демократия очень подвижная и живая. Настоящая.

- И у нас тоже живая. Ты же знаешь.

- У нас человек заходит, если у него не получается, его меняют и никаких проблем это не составляет. Больше того, у нас президента легко поменять. И премьера легко поменять. У нас всех легко поменять.

- Я понял. Скажи, пожалуйста, а вот…

- Саш, я буду через минутку проезжать место, где связь прерывается. Прервется, я перенаберусь.

- Я сам тебя наберу. У меня же записывается все. Скажи, пожалуйста, ты будешь не мимо Владимира Александровича Зеленского проезжать?

- Нет, проезжать мимо не буду... (Дальше не слышно.)

- Кстати, мне сказали, что - пока он кандидат в президенты, я могу представлять Россию, если мне удастся с ним связаться....

- Абсолютно. Я думаю… Я не думаю, я обязательно передам туда твои координаты и твое желание. И они уже пусть решают.

- Конечно.

И, ты знаешь, у меня еще такой вопрос, но я думаю, что на это обратил внимание и ты, и украинские политологи, и наши эксперты.

Все обратили внимание, что он не случайно встал на колени. Там речь шла о том, что, ну, чтобы люди не гибли. Потому что вчера гибли украинские, ты видел, ребята. Значит, на минное поле попали там, в Донбассе. Вот. Завтра, не дай Бог, повторится. И все-таки у него было такое миротворческое, мне кажется, настроение. У тебя не сложилось вот так вот?

Любой человек в Украине, любой хочет прекратить войну. И это нормальное желание. И война – это самое главное, что беспокоит любого украинцы...

Поэтому - когда Россия прекратит посылать своих солдат и оружие на Донбасс, когда она уйдет из Крыма - все прекратится мгновенно.

- Дим, я девять раз с Иосифом Кобзоном был в Донбассе. Ты-то ни разу не был. Я имею в виду - в борющемся Донбассе. И не видел там ни одного, хотел сказать, советского, - российского солдата. Они сами борются - дончане. Я думаю, что сейчас не надо выяснять, в чьих карманах ключи от мира. Главное, чтобы они были. И надо их найти.

- Есть один момент. Любой украинский президент будет хотеть мира. Как бы его фамилия не была.

- Класс!

- Но ни один украинский президент не смирится никогда с тем, что Россия забрала украинскую территорию.

- Да не брали мы ничего, Дим, у вас! Дим. Крым сам приплыл в свою гавань... Скажи, пожалуйста, вот ты уже проголосовал или сейчас едешь на голосование?

- Только еду.

- Ясно. То есть, ты не будешь сомневаться, за кого, чего и как. Смотри, Зеленский…

- Саша, еще раз?

- Смотри, вот Владимир Зеленский в твоей программе «У Гордона» впервые заявил, что пойдет в президенты. Скажи, пожалуйста…

- Да.

- …это твоя работа? Коломойского? Или это сам Зеленский? Или мама его, которую мы увидели по ТВ. Ты ближе там. Почему так получилось? Или вы сначала несерьезно все это… Скажи. Между нами. У нас бесцензурное радио.

- Я хочу тебе сказать со знанием предмета.

Инициатива идти в президенты принадлежала лично Владимиру Зеленскому. Инициатива снимать фильмы «Слуга народа» принадлежала лично Владимиру Зеленскому.

Игорь Коломойский не принимал это всерьез. Потому что, наверное, он хочет войти в Верховную Раду.

И даже вот мои разговоры с Коломойским до того, как Зеленский пошел в президенты... Игорь Валериевич говорил о том, что не пойдет Володя в президенты. Он, наверное, в Верховную Раду хочет.

И когда говорят, что Коломойский – это фигура, которая стоит за Зеленским, это настолько не соответствует действительности, что трудно даже передать, насколько.

Но все это увидят сейчас. Что, действительно, за Зеленским стоит лично Зеленский. И он очень жесткий и прагматичный политик, на самом деле, который принимает решения сам. И тот, кто захочет командовать Зеленским, очень скоро поймёт, что… Совершает большую ошибку. Потому что им командовать нельзя. Это человек со стержнем, который привык в жизни сам принимать решения, который сам себя сделал и сам заработал свои деньги.

- Скажи, ты его Володя называешь? Или Владимир Александрович? Или пан Володимир? Или пан президент?

- Когда один на один, конечно, Володей. И на ты. Мы много лет знакомы и дружим. А когда официально, я считаю, что это правило приличия – называть его по имени и отчеству.

- Вы по-русски говорите или по-украински между собой?

- По-русски. Есть такой миф, что у нас насильная украинизация. Это миф. Люди говорят на любом языке, на котором они хотят говорить. И никаких проблем от этого никто не испытывает. У нас огромное количество людей говорит по-русски. Но это не мешает им быть украинскими патриотами. И огромное количество солдат, которые погибли за свободу Украины, разговаривали на русском языке. У нас нет разделения по языковым признакам, по религиозным, по конфессиональным, по национальным. Этого нет вообще и в помине. Все остальное – это пропаганда.

- Ну… Я в этом не уверен, но дай Бог, что теперь так оно и будет, Дим. Скажи, пожалуйста, будем заканчивать, тебе голосовать сейчас.

- Да.

- И мы вечером созвонимся. И - более откровенно… Когда ты увидишь Владимира Зеленского один на один, независимо от того, выиграет он или проиграет, чего ты ему скажешь? Подойдешь: Володя… И дальше: какие твои слова будут?

- Я думаю, что напомню ему то, что говорил раньше, что теперь надо засучить рукава и работать над тем, чтобы в каждом уголке Украины ему при жизни поставили памятники.

- Вот можешь эту фразу произнести? Ты тоже немножко актер, я тебя видел на сцене. Как ты скажешь? Володя! И так далее...

- Я скажу, что теперь самое время засучить рукава. И работать над тем, чтобы в каждом уголке Украины при жизни ему поставили памятники.

- Ты так и скажешь? Володя! Чтобы при жизни тебе поставили памятники. Так, да?

- Именно так. Да.

- Я понял. У нас бесцензурная свободная пресса. Что-нибудь из этого нашего интервью вычеркиваем, на твой взгляд? Или все оставляем?

- Ничего абсолютно.

- Ладно. Во сколько тебе можно позвонить?

- В любой момент после восьми, когда сегодня будут закрыты избирательные участки. И я уже могу говорить более свободно.

- Дима, спасибо огромное. Мы на «вы» снова будем переходить? Или останемся на «ты»? Как тебе удобно?

- Нет. Конечно, останемся.

- Спасибо огромное. Пока!

- Обнимаю, Саша!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

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