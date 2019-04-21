2019-04-21T01:22:55+03:00
Выборы президента Украины 2019

Второй тур выборов президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция

21 апреля в 8:00 по местному времени стартует второй тур выборов президента Украины 2019. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине идет второй тур президентских выборовНа Украине идет второй тур президентских выборовФото: REUTERS
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На Украине проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются нынешний президент Петр Порошенко и актер и шоумен Владимир Зеленский.

Соцопросы показывают, что представитель партии “Слуга народа” уверенно опережает своего оппонента. Так, по данным социологической группы "Рейтинг" перед вторым туром выборов за Зеленского готовы голосовать 61% электората, а за Порошенко лишь 24%. Опрос Киевского международного института социологии проводился на неделю позже. По его данным, Зеленский наберет 72,2% голосов, а Порошенко - около 25%.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию хода голосования на втором туре выборов президента Украины.

Выборы на Украине: онлайн-трансляция.На Украине стартует второй тур выборов президента. В эти минуты в незалежной открываются избирательные участки. Как думаете, кто победит - Зеленский или Порошенко?

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Лидером голосования стал Зеленский, набравший 30,24% голосов. Порошенко стал вторым, получив поддержку 15,95% жителей Украины.

В пятницу, 19 апреля, на главном стадионе Киева "Олимпийском" состоялись дебаты Зеленского и Порошенко. Эксперты и политологи отметили, что нынешний президент показал себя не с лучшей стороны, игнорируя вопросы, которые ему задавал оппонент.

Второй тур президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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