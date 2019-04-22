Старинные заводы и фабрики Москвы: К воротам вновь «придут» кузнец и литейщик, а в мастерских откроют музей

Реставраторы обновляют исторические здания столичных заводов и фабрик. Некоторые из них отдают частным инвесторам по программе «1 рубль за квадратный метр». То есть частники за свой счет приводят в порядок памятник. Потом по льготной аренде открывают в нем офисы, кафе, магазины или общественные центры. Мы узнали, какие здания восстановят в ближайшие годы.

Памятник конструктивизма защитят от пожара

Здание фабрики-кухни электромеханического завода «Динамо» на улице Ленинская Слобода оказалось одним из немногих хорошо сохранившихся памятников конструктивизма. Сейчас в нем работают магазины и офисы. А в 30-е годы прошлого века фабрика-кухня готовила для рабочих до 15 тысяч обедов в сутки. Здесь обновят необычные фасады со скругленными стенами, отделанными штукатуркой с мраморной крошкой, а также широкие прямоугольные окна. Прежняя планировка за десятилетия полностью поменялась. Но появившиеся в бывших цехах и столовых залах комнаты тоже отремонтируют. Кроме того, здание заново оснастят системой защиты от пожара.

Исторические здания попадут в новый жилой квартал

Исторические здания попадут в новый жилой квартал

На корпусе Софийского механического завода акционерного общества Густава Листа на Болотной площади реставраторы обнаружили подлинные скульптуры литейщика и кузнеца. Почти 150 лет назад фигуры украшали пилоны парадных ворот. Специалисты долгие годы считали их утраченными. В этом году после реставрации скульптуры вновь появятся на старинном здании. По проекту рядом построят новый квартал с жильем, офисами, гостиницей, пешеходным бульваром.

Гараж превратят в музей

Гараж превратят в музей

Гараж-подкову для грузовых машин на Новорязанской улице превратят в музей и культурный центр «Московский транспорт». В нем будет работать постоянная экспозиция и временные выставки. Помимо этого, в здании планируется открыть летний кинотеатр и проводить фестивали. Но сначала специалисты укрепят фундамент и крышу, восстановят кирпичную кладку, снесут более поздние пристройки.

Мануфактура с каланчой

Мануфактура с каланчой

Недалеко от Преображенской площади восстановят двухэтажное здание в стиле эклектики, построенное в 1900-х годах для ткацкой фабрики. В 20-е годы прошлого века к нему добавили каланчу и открыли здесь пожарную часть. Здесь отреставрируют кирпичные и деревянные фасады, окна с наличниками, укрепят несущие стены, снесут аварийные конструкции.

ЧТО ЕЩЕ

- Ветхое здание Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных (XVIII век) на Воронцовской улице обновят полностью. В нем отремонтируют фасады и подвалы, вернут утраченные окна и двери, лепнину. Вокруг здания проведут благоустройство, высадят новые деревья и цветники, заменят освещение.

До революции в цехах мануфактуры выпускали платки, бархат, узорчатые материи, шелк и шерсть. Не исключено, что в восстановленном корпусе может появиться напоминание о фабричном прошлом. Например, небольшая экспозиция тканей или архивных фотографий.

Еще один промышленный памятник отреставрируют в Новой Москве. Для суконной фабрики в усадьбе Остафьево сейчас разрабатывают проект. Производство в 1752 году основали выходец из крестьян Тульской губернии Козьма Матвеев и его компаньон Петр Сухарев, открывший секрет изготовления редких красителей. Здесь сохранились корпуса ворсильной и прессовой мастерских. В них приведут в порядок фасады, внутренние помещения, а также систему защиты от пожара. Скорее всего, отремонтированные корпуса дополнят экспозицию музея-усадьбы «Остафьево».

- На железнодорожной станции Пресня недалеко от Звенигородского шоссе обновляют исторические постройки и сооружения. Кирпичные стены очищают от старой краски, заделывают трещины, восстанавливают украшения на фасадах.