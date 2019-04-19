Волонтеры собирают подарки для одиноких стариков ко Дню Победы

9 мая - важный праздник для всех россиян. Но не все в этот день смогут возложить цветы к Вечному огню, обнять родных, увидеть парад, и почувствовать - как прекрасно мирное небо, добытое в той войне.

Волонтеры движения DaDobro накануне 9 мая поедут в подшефные дома престарелых, хосписы, социальные пансионаты – чтобы поздравить всех бабушек и дедушек с этим большим праздником. Ведь для них та война - это своя, личная история, своя кровь и боль.

– Мы считаем, что в этот день должны поздравить не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех людей преклонного возраста – кто поднимал страну из руин, кто в не самые простые годы растил наших родителей и нас, внуков и правнуков. В наших подшефных социальных учреждениях живут сотни бабушек и дедушек, прямо скажем, не избалованные вниманием родственников. Мы хотим, чтобы День Победы, который они так любят, стал и для них праздником, – говорит президент благотворительного фонда «ДаДобро» Оксана Богданова.

Помочь волонтерам порадовать стариков может каждый. Движение DaDobro собирает подарки для бабушек и дедушек. Чтобы никого не обидеть и не запутаться, добровольцы обозначили короткий список: нарядные платки для бабушек и бритвенные принадлежности для дедушек.

Присоединиться к поездкам можно и лично. Волонтеры будут рады, если вы организуете коллег и поздравите стариков все вместе.

Кроме того, «ДаДобро» запустило в соцсетях акцию #бабушкинплаточек. Россияне вспоминают своих родных, прошедших войну. Девушки выкладывают фотографии в платках, которые когда-то принадлежали их бабушкам. А кто-то публикует фото из семейного архива.

– Мы хотим напомнить себе, что выросли такими, какие есть, во многом благодаря влиянию наших бабушек и дедушек. Хотим призвать всех чаще навещать своих бабушек и дедушек, пока они живы, а также не пожалеть времени на поездку в дом престарелых: одиноким старикам особенно нужно наше внимание, - говорит Оксана Богданова.

ВАЖНО

Чтобы присоединиться к акции, достаточно позвонить по телефону фонда +7 (495) 665-10-07 или отправить письмо на help@dadobro.com – вам немедленно пришлют все необходимые инструкции.