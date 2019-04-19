2019-04-19T14:06:28+03:00
Общество

Волонтеры собирают подарки для одиноких стариков ко Дню Победы

Добровольцы движения "ДаДобро" поедут в дома престарелых, хосписы, социальные пансионаты
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Волонтеры уверены, что в этот день нужно поздравить не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех людей преклонного возраста – кто поднимал страну из руин, кто в не самые простые годы растил наших родителей и нас, внуков и правнуковВолонтеры уверены, что в этот день нужно поздравить не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех людей преклонного возраста – кто поднимал страну из руин, кто в не самые простые годы растил наших родителей и нас, внуков и правнуковФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

9 мая - важный праздник для всех россиян. Но не все в этот день смогут возложить цветы к Вечному огню, обнять родных, увидеть парад, и почувствовать - как прекрасно мирное небо, добытое в той войне.

Волонтеры движения DaDobro накануне 9 мая поедут в подшефные дома престарелых, хосписы, социальные пансионаты – чтобы поздравить всех бабушек и дедушек с этим большим праздником. Ведь для них та война - это своя, личная история, своя кровь и боль.

– Мы считаем, что в этот день должны поздравить не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех людей преклонного возраста – кто поднимал страну из руин, кто в не самые простые годы растил наших родителей и нас, внуков и правнуков. В наших подшефных социальных учреждениях живут сотни бабушек и дедушек, прямо скажем, не избалованные вниманием родственников. Мы хотим, чтобы День Победы, который они так любят, стал и для них праздником, – говорит президент благотворительного фонда «ДаДобро» Оксана Богданова.

Помочь волонтерам порадовать стариков может каждый. Движение DaDobro собирает подарки для бабушек и дедушек. Чтобы никого не обидеть и не запутаться, добровольцы обозначили короткий список: нарядные платки для бабушек и бритвенные принадлежности для дедушек.

Присоединиться к поездкам можно и лично. Волонтеры будут рады, если вы организуете коллег и поздравите стариков все вместе.

Кроме того, «ДаДобро» запустило в соцсетях акцию #бабушкинплаточек. Россияне вспоминают своих родных, прошедших войну. Девушки выкладывают фотографии в платках, которые когда-то принадлежали их бабушкам. А кто-то публикует фото из семейного архива.

– Мы хотим напомнить себе, что выросли такими, какие есть, во многом благодаря влиянию наших бабушек и дедушек. Хотим призвать всех чаще навещать своих бабушек и дедушек, пока они живы, а также не пожалеть времени на поездку в дом престарелых: одиноким старикам особенно нужно наше внимание, - говорит Оксана Богданова.

ВАЖНО

Чтобы присоединиться к акции, достаточно позвонить по телефону фонда +7 (495) 665-10-07 или отправить письмо на help@dadobro.com – вам немедленно пришлют все необходимые инструкции.

Волонтеры движения DaDobro поздравят одиноких стариков с 9 мая.Добровольцы говорят: Хотим призвать всех чаще навещать своих бабушек и дедушек, пока они живы, а также не пожалеть времени на поездку в дом престарелых: одиноким старикам особенно нужно наше внимание

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более тысячи воспитанников детских домов сыграют в футбол на втором этапе турнира «Будущее зависит от тебя-2019»
Соревнования дают ребятам возможность обрести новых друзей, попутешествовать по стране, учат целеустремленности и работе в команде, а кому-то - помогают определиться с профессией и даже обрести семью
#ПравоНаСчастье: «Агуша» с фондом «Обнаженные сердца» запустила общероссийскую социально ориентированную программу для детей с особенностями развития
В рамках проекта бренд «Агуша» поддержит инициативы Фонда: программы помощи родителям «Ранняя Пташка», информационную платформу «Обнажённые сердца_online», Центр раннего вмешательства в Москве
Таких не берут в космонавты. О чем, на самом деле, мечтают люди, которые лечатся от лейкоза
C диагнозом рак жизнь не заканчивается. Напротив, болезнь нередко становится стимулом, чтобы переосмыслить всю жизнь. Даже мечты претерпевают изменения. Арина Летова пообщалась с теми, кто лечится от рака крови, и записала их истории и мечты
«Извини, братан, я не смогу тебе помочь»: на втором дыхании и в шаге от смерти сотрудник полиции спас горящего пассажира в Хабаровске
Вся машина была в огне, когда лейтенант полиции бросился на помощь пассажиру, у которого не было шанса выбраться самостоятельно [фото]
Новости 24
В Японии выписывают малыша, весившего при рождении 258 граммов
Вице-премьер РФ попросил Путина помочь в создании в России сетей связи 5G
В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы
Лавров обсуждал дело Калви на встрече с Советом по сотрудничеству и инвестициям
В Токио грузовик врезался в толпу пешеходов
В России опровергли информацию о предложении Китая раздельно продавать самолеты CR929
Песков: США оставили без ответа предложения РФ по стратегической безопасности
Песков: пока рано говорить о возвращении на родину украинских моряков
Песков: время и место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявлялось по причине безопасности
Песков о докладе Мюллера: налогоплательщики США должны узнать, куда потрачены их деньги
Женщина в стразах и на золотистом "Мерседесе" украла икону из подмосковного храма
В Москве с тяжелыми травмами после изнасилования госпитализирована 4-летняя девочка
В ФРГ планируют создать международную комиссию по Крыму и Донбассу
Следственный комитет задержал главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина
Пожар в жилом комплексе ЗИЛАРТ в Москве потушен
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко библиотекой «черного пиара»
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России