2019-04-19T16:23:29+03:00
Общество

«Единая Россия» предложила строить площадки для раздельного мусора за счет федерального бюджета, а не граждан

Единороссы проводят первый федеральный экологический форум «Чистая страна»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Единая Россия предлагают федеральному Правительству разработать финансовые льготы для людей, которые ведут раздельный сбор мусора.Единая Россия предлагают федеральному Правительству разработать финансовые льготы для людей, которые ведут раздельный сбор мусора.
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В Челябинске сегодня проходит первый федеральный экологический форум партии «Единая Россия» - «Чистая страна». В нем принимают участие около 600 человек - это руководители партийных проектов из разных регионов страны, депутаты, члены волонтерских движений, экологи, общественники. Главная тема форума - итоги первых четырех месяцев «мусорной реформы». Напомним, с 1 января в России начали раздельный сбор мусора. Во многих регионах начинают строить новые мусороперабатывающие площадки, параллельно закрывая и рекультивируя переполненные старые полигоны для отходов.

Участники форума озвучили сразу несколько важных предложений для Правительства России.

Региональный координатор партпроекта «Чистая страна» в Республике Башкортостан Альфарис Байчурин предложил при формировании бюджета на 2020 год и далее предусмотреть субсидии для поддержки регионов, которые внедряют у себя систему раздельного сбора отходов.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал об еще одной инициативе, которая звучала во время дискуссий, проведенных перед форумом.

- Коллеги просят выйти с инициативой, чтобы деньги, которые направляются на благоустройство контейнерных площадок, были федеральными, - озвучил Бурматов. - Чтобы это не ложилось на региональных операторов, поскольку это будет включено в тариф. Чтобы оно не ложилось на управляющую компанию, потому что это будет включено в состав жилищной услуги и опять-таки ляжет на плечи наших граждан.

На экологическом форуме «Чистая страна» прозвучало еще несколько предложений. Например, по тарифам за вывоз мусора: рассчитывать их по числу проживающих в доме или квартире, а не по площади жилья, а для ветеранов труда, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семьей ввести льготы на оплату услуги.

Также единороссы предлагают федеральному Правительству разработать финансовые льготы для людей, которые ведут раздельный сбор мусора. (Не сваливаешь бумагу, пластик и кожурки от картошки в один пакет? Плати меньше!). А деньги из федерального бюджета на рекультивацию старых свалок выделять только тем регионам, которые не создают новые полигоны твердых бытовых отходов.

Еще несколько инициатив, с которыми выступили на форуме:

- В «ЕР» просят создать систему по безопасной утилизации опасных отходов. Сейчас в России нет учета этой категории мусора. Никто даже точно не знает, сколько их образуется. Единороссы предлагают выявлять опасные отходы, собирать отдельно и отправлять на предприятия по их обезвреживанию и утилизации.

- Нужен закон от беспрепятственном доступе граждан к экологической информации.

По словам Владимира Барматова, партийный проект «ЕР» «Чистая страна» в ближайшее время запустит сервис «Зеленая карта», с помощью которого любой желающий может отслеживать процесс рекультивации свалок и строительства сооружений по очистке водоемов в разных регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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