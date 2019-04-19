Сергей Аксенов: Многие инвесторы в Крыму не светятся, но нас волнует только результат

УРОВЕНЬ ПУБЛИЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОСТИ

- Сергей Валерьевич, какие контракты уже подписали на V Ялтинском международном экономическом форуме?На какие суммы планируете выйти?

- Не хотел бы прогнозировать, переговоры еще идут. Я стараюсь говорить в публичном поле очень аккуратно, чтобы никому не навредить. Уровень публичности предложил определять самим подписантам. А результаты подведем в конце дня. Они будут как экономические, так и политические. Здесь формируются группы друзей Крыма, иностранные политики занимают четкую позицию по снятию с России санкций.

- У вас впервые появилась делегация из Британии...

- Да, принимаем гостей из 89 стран. То, что их пытаются запугивать, для нас сигнал, что мы на правильном пути.

- Зарубежные инвесторы в большинстве своем приехали открыто или инкогнито?

- Большинство не светится. Уровень публичности каждый инвестор определяет сам, а для нас важны результаты. Кто-то не готов фотографироваться, кто-то приезжает открыто, как германская, итальянская, французская делегации.

- А потом те же французские депутаты теряют мандаты...

- В политике не бывает без потерь. Хочешь за правду побороться - жди, что будут наседать со всех сторон. Если тебя не ценят и не слышат, то зачем тогда нужен такой мандат? Я коллегам говорю: не грустите, это дело наживное.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АСАДОМ НЕ АФИШИРУЮТ

- Западного инвестора что в первую очередь интересует?

- Сельское хозяйство, туризм, IT-технологии, промышленное производство, судостроение (тут заинтересованы греческие бизнесмены). Нас уже просили сделать экскурсию по судостроительным предприятиям. Есть предложения по конкретным контрактам.

- Прошлой осенью вы летали к Башару Асаду договариваться о сотрудничестве Крыма с Сирией. Сегодня здесь большая делегация из Сирии. Что-то уже реализовываете?

- Мы уже отгрузили первое судно с 2500 т ячменя, договорились о поставке фосфата для наших химпредприятий. Опять же многие вещи не афишируем из-за санкционного режима и максимальных препятствий со стороны наших оппонентов. В этом месяце будет заканчиваться регистрация совместной судоходной компании, создан российско-сирийский торговый дом, определен порядок взаиморасчетов. К июню должны получить солидный грузопоток. У Сирии потребность в нефтепродуктах, электроинструментах, продукции нашего Керченского стрелочного завода по восстановлению железнодорожного сообщения.

СТАЛ ЛИ СЕРВИС ВЕЖЛИВЫМ

- В марте приехавшие на пятилетие "крымской весны" французские политики говорили о возможном сотрудничестве крымских и французских туроператоров. Насколько это реально?

- Идея реалистична, но пока находится в стадии обсуждения. Все контакты идут в частном порядке, и мяч сейчас на стороне французов.

- Сколько туристов ожидаете в этом году? Крым уже стал самым популярным направлением у россиян на майские праздники.

- Надеемся, что приедет более семи миллионов туристов. Надо наблюдать за тем, какие туристические продукты есть у других стран, как они продают путевки. Если не сможем конкурировать, то поток уйдет в Турцию, Египет и другие страны. Из-за открытия раньше срока Крымского моста турпоток в прошлом году увеличился на 20% по сравнению с прогнозами.

- А западный турист мелькает?

- Специального учета не ведем. Видим таких по соцсетям. Кстати, в прошлом году было более миллиона украинских туристов.

- Несколько лет назад вы даже вводили звание "Самый вежливый отельер" и тому подобное из-за свойственного сервису хамства. Стало лучше?

- Есть здравницы, заполненные более чем на 60%, - наверное, они как раз являются достойными образцами в сфере обслуживания. Все понимают, что если курортная сфера не будет настроена на клиента и не будет готова улыбаться и относиться дружелюбно, перспективы не будет.