Увольняемым работникам «Форда» годовой зарплаты маловато

Грядущее закрытие завода «Форд» в Ленинградской области ознаменовалось скандалом, за которым, раскрыв рты, глядят работяги тысяч российских предприятий: профсоюз завода во Всеволожске посчитал, что компенсации, доходящие до годовой зарплаты, - слишком маленькая цена за сокращения, и потребовал удвоить сумму! Неужели борьба за права трудящихся достигла в России таких высот?

- ...Андреич, ну где такое видано? Отступные за год вперед дают, а им все мало…

- И не говори: когда в 1995-м меня на фабрике сократили, не то что компенсацию как положено - за полтора месяца не дали, вообще не рассчитали! А эти… Обнаглели просто…

Два охранника, вышедшие покурить на крыльцо магазина, как и многие сегодня во Всеволожске, обсуждают даже не сам факт закрытия завода, а ультиматум, который поставили рабочие «Форда». Для человека, познавшего прелести современных российских трудовых отношений в стиле «не нравится - увольняйся», предложение от транснациональной компании и впрямь звучит экзотически: вместо двух положенных нашими законами окладов «Форд» давал от 5,5 до 12 месячных заработков (в зависимости от стажа) - в среднем работяге достается 600 тысяч отступных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704297" frameborder="0"></iframe> Требуют зарплату за 2 года.

Фантастика!

Тут бы взять и поблагодарить за щедрость. А они в ответ бузить удумали. И поэтому хлесткое «обнаглели» я услышу от всеволожцев еще не один раз. Ну действительно, почему головы этих рабочих устроены не так, как у осуждающих их людей, и где они этой трудовой демократии нахватались?

- Не могу сейчас, извини, - на бегу отвечает глава фордовского профсоюза Михаил Сергеев. По голосу в трубке чувствуется, что борьба за права в самом разгаре. - Из-за наших требований на коллектив оказывается давление, меня сегодня только с третьего раза на завод пустили. Но мы продолжаем бороться!

Главный профсоюзник всеволожского «Форда» Михаил Сергеев убеждает коллег, что нужно идти до конца.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Командировку в Бразилию оплатил завод

Все началось в 2002-м, когда в поле под Всеволожском с помпой запустили завод Ford Sollers. Примерно тогда же рабочие создали профсоюз, который до поры мало чем отличался от тысяч подобных скучных организаций. Пока однажды его тогдашний лидер, штатный сварщик Алексей Этманов не съездил в Бразилию - там профсоюзы «Форда» со всего мира проводили слет, на котором несколько дней учились отстаивать свои права и разговаривать с работодателем. Если бы менеджмент завода, который оплатил поездку, мог предвидеть, какие знания он оттуда привезет…

Вопросы к начальству появились уже спустя несколько дней после его возвращения: почему это бразильский рабочий при равных условиях труда получает в полтора раза выше всеволожского? Несправедливо!

Первая стачка принесла свои плоды - зарплаты тогда подняли на треть. И рабочее движение начало набирать обороты: чуть ли не каждый год профсоюз всеволожского «Форда» требовал то повысить зарплаты, то индексировать их по графику, то подписать коллективный договор, то право самим выбирать дату отпуска… Всякий раз требования сопровождались «итальянскими забастовками», работой строго по инструкциям: положено кару по цеху со скоростью 5 км/ч двигаться (хотя можем и быстрее) - так он и будет ездить, положено в час столько-то дверей к «Фокусу» прилаживать - ровно столько и будем делать (хотя можем и больше)…

2002 год, первый автомобиль Форд выпущен на заводе во Всеволжске. Фото Сергея Смольского (ИТАР-ТАСС)

Как результат - бывали времена, когда за смену вместо 300 авто, которые требовало начальство, с конвейера сходило - по технологии - почти в два раза меньше, что приводило к миллионным убыткам. В долларах. И менеджменту приходилось усаживаться за стол переговоров. А зарплаты трудящихся «Форда» стали едва ли не самыми высокими во Всеволожском районе - не случайно работать сюда каждый день ездят из соседних регионов и даже из самого Питера.

И вот за два месяца до объявленного закрытия «Форда» во Всеволожске, пожалуй, самый буйный профсоюз страны повел трудовой коллектив в последний и решительный бой, требуя удвоить компенсации. Неужели и на этот раз получится? Но, похоже, руководство предприятия так не считает...

Грядущее закрытие завода «Форд» в Ленинградской области ознаменовалось скандалом, за которым, раскрыв рты, глядят работяги тысяч российских предприятий.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Размер компенсаций финальный»

«Компания рассчитывает, что сотрудники воспользуются программой добровольного увольнения с выплатой компенсации от 5,5 до 12 месячных окладов, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе Ford Sollers. - Большинство сотрудников завода во Всеволожске имеют стаж 10 и более лет и могут рассчитывать на максимальный размер компенсации… Профсоюз во Всеволожске представляет небольшую часть сотрудников Ford Sollers, решение об участии в программе добровольного увольнения принимает каждый сотрудник самостоятельно… Компенсации по программе значительно превышают установленный законодательством РФ уровень. Размер компенсаций финальный, и пересмотр не планируется».

- Хорошие же условия, почему не соглашаетесь-то? - снова звоню главному заводскому профсоюзнику Михаилу Сергееву, практически повторяя те мысли, что бродят в головах рядовых обывателей Всеволожска.

- Лукавят они, - снова отвечает главный профсоюзник завода Сергеев.

«Потихоньку «итальяним»

Смена на заводе заканчивается в пять вечера, и народ тянется к проходной у автостоянки, наполовину забитой «Фордами» разных моделей: многие успели воспользоваться льготными программами от завода и купить машины с хорошей скидкой - это тоже была одна из фишек «Форда». Михаил Сергеев, как и все, покидает завод, и мы идем к его Ford EcoSport.

- Смотри: на самом деле проводится программа принудительно-добровольного увольнения, - говорит он. - Да, сделали предложение работникам, но чисто в виде анонса! Потом - они издали лист вопросов-ответов об увольнении. Там интересен пункт № 12 - все обещания про эти оклады будут выполнены при трех условиях: выполнении плана, который до нас не доводится, начиная с 8 апреля и до закрытия завода люди не должны отсутствовать на предприятии больше 15 процентов времени - то есть, если человек заболел и не был на заводе вот эти 15 процентов, он денег не увидит. И третье - если человеку в этот период не будет вынесено какое-то взыскание. Если просто: работодатель не дает никаких гарантий, оставляя за собой право распоряжаться даже этими деньгами и до последнего дня не дать работнику конкретный договор.

Всеволожск, 2015 год. На церемонии запуска производства новой модели Ford Focus на заводе Ford Sollers. Новая модель Ford лучше адаптирована к российским дорогам. Фото Петр Ковалев/ТАСС

- И многие уже пошли на эти условия?

- Единицы! И мы убеждаем народ, что нужно идти до конца.

- А до конца - это как?

- Потихоньку «итальяним», притормаживаем, вплоть до полной остановки конвейера. Будут митинги. Надеемся, что власти нас поддержат. Выведем народ по максимуму. Чтобы наше высшее руководство в Америке увидело это.

«Не по совести»

- А требование в два годовых оклада откуда взялись?

- Пойми: мы не зажравшиеся приложения к молоткам и отверткам, как думают некоторые, а нормальные работники компании «Форд»! И добиваемся того, чтобы к нам относились как к работникам «Форда» во всем мире. Нам же все эти годы говорили, что правила «Форда» везде одинаковы, мы часть этой компании. Но увольнять, нас, оказывается, будут по другим правилам. В Германии сейчас тоже происходит сокращение 5 тысяч мест, и там «Форд» предлагает 30 тысяч евро - годовой оклад - каждому. Плюс - оклад за каждый отработанный год. В Румынии было недавно большое сокращение, там тоже предложили два годовых оклада. Мы не считаем, что мы хуже румын и немцев. Мы посчитали средний стаж наших сотрудников, это 12 лет, и вывели - справедливым будет выплата, как в Германии. Если нам будет объявлено, что каждый работник получит годовой оклад и плюс оклад за каждый отработанный год, мы согласны. Но с нами не ведут переговоры…

Я уже готовлюсь выслушать претензии в адрес заокеанских капиталистов, обвинения во всех бедах, а он вдруг начинает их защищать.

- Как раз к ним-то претензий нет - они прислали достаточную сумму, чтобы выплатить справедливые компенсации. Дело в российском менеджменте. И похоже, без вмешательства глобального управления «Форду» проблему не решить.

- Дело не в жадности, а в справедливости, - добавляет глава территориальной организации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко. - Средства есть, просто они распределены не по совести. Средний менеджер, который хоть косвенно, но все-таки виноват в том, что завод закрывается, получит 6 миллионов, а рабочий - 600 тысяч.

Сотрудники в нагрузку?

Свой ультиматум профсоюз выдвинул на встрече с областными чиновниками. И местные форумы снова запестрили знакомым «обнаглели»: «У меня когда мужа сократили, мы и не думали пикеты устраивать, хотя тоже в кредитах». Профсоюз потребовал от властей специально для них создать отдельную биржу труда («Пусть, как все, - в общей очереди в нашем Центре занятости посидят!»), а на кураже - даже начать переговоры с новым потенциальным собственником, когда тот объявится («Что-то новенькое - покупателю работники в нагрузку достанутся?»).

А в том, что он объявится и тоже, скорее всего, займется автомобильной сборкой, здесь ни у кого сомнений нет: готовый же завод при удобной транспортной логистике, все коммуникации на месте, Питер - вон он, километрах в двадцати. Покупай, заезжай и начинай работать! Об инвестиционной привлекательности района говорит и то, что здесь находятся около двух десятков крупных налогоплательщиков, включая финский завод по производству шин и итальянское предприятие, изготавливающее водонагреватели. Однако штаты везде укомплектованы, а с «Форда» будут уволены сразу 950 человек. Так что беспокойство будущих безработных вполне понятно. Так куда же они пойдут работать?

«Ниже 40 тысяч не предлагаем»

- Списка увольняемых у нас пока нет, но мы готовимся к этому массовому увольнению - мобильный пункт прямо на заводе поставим, - говорит и. о. директора Всеволожского филиала центра занятости населения Ленобласти Наталья Петрова. - Сегодня можем предложить около 3,6 тысячи вакансий, но не каждая работа может им подойти - у них же специфика: слесари-сборщики, маляры кузовного цеха. Да и предлагаемая оплата не всегда может устроить, хотя для этих рабочих мы ниже 40 тысяч не предлагаем…

Всеволожск. Автомобили Ford на эвакуаторе на территории завода Ford Sollers. Фото Александр Демьянчук/ТАСС

Уже вернувшись в гостиницу, просматриваю список вакансий, который может заинтересовать фордовцев: маляр порошковой окраски - 35 тысяч, сборщик - 32 тысячи, сварщик - 35 тысяч… Мест, где предлагают больше 40 тысяч, - не так уж и много. А ведь есть еще и другие безработные, не связанные с автозаводом, которые тоже не прочь заработать побольше.

В голову лезет неловкая мысль, и я снова заглядываю на интернет-форумы - в районе давно знают, вакансии с какими зарплатами будут предлагать бывшим заводчанам. Точно, есть то самое «обнаглели». «Это что же - нашим мужьям самые низкооплачиваемые работы останутся? Пора свой профсоюз безработных создавать!» - волнуются домохозяйки.

Но и здесь, оказывается, не все так просто…

В ТЕМУ

Американцы в России проиграли корейцам

Андрей ГРЕЧАННИК, автоэксперт:

- Причин ухода «Форда» много. Ford Focus второго поколения одно время был самой популярной иномаркой в России. Но потом менеджмент переориентировался на «Фокус» третьего поколения - более дорогую и технологически сложную модель, продавалась она плохо. Вместо нее фордовцам предложить бы что-то более дешевое и интересное, учитывая, что платежеспособность населения упала, но они не стали этого делать и проиграли конкуренцию корейцам: если 10 лет назад Ford Focus стоил 400 - 450 тысяч рублей, то сейчас - дороже миллиона. В то время как корейские машины примерно того же класса стоят на 200 - 300 тысяч дешевле.

Кроме того, менеджмент «Форда» вовремя не смог понять растущую популярность кроссовера. В этом классе заводу стоило предложить что-то вроде Hyundai Creta или Renault Duster, но американцы снова не угадали с модельным рядом и растеряли всю популярность. По сути, место Ford заняли Hyundai и Kia.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Черная метка...

В компании с парой сборщиков завода мы сидим в местной кафешке и звоним по объявлениям в газетах о трудоустройстве. И вскоре становится понятной причина, по которой они чуть ли не умоляют не называть даже их имен: высококлассные спецы нужны везде, но на том конце трубки каждый раз осекаются, когда рабочие честно отвечают на вопрос о своем последнем месте работы. И сразу обещают перезвонить.

Хотя и так понятно - не перезвонят.

- Для многих это как черная метка, - говорят они. - Боятся, что мы и там права качать начнем. Хотя что плохого в том, что мы требуем уважения к себе, белые, постоянно индексируемые зарплаты?! И что плохого, что мы узнали о существовании другого капитализма, в котором мы не боимся начальства, а говорим с ним на равных? - печально констатируют мужики и разводят руками: у многих фордовцев до сих пор нет четкого ответа на вопрос, где они потом будут зарабатывать деньги. Хотя уверены: их высокая квалификация (а это признанный факт) будет востребована на рынке труда.

- Оборзели совсем с этими правами, - это уже таксист комментирует новости по радио, где рассказывают о новой забастовке профсоюза. - Я, как ни кручусь, больше 40 тысяч все равно не получается, а они около 70 получают и недовольны...

По радио в это время уже зачитывают другую новость: почти 90 процентов всех активов страны находится в руках всего трех (!) процентов россиян. Таксист внезапно смолкает и о чем-то задумывается.

А мысль-то на поверхности: ведь это именно то, против чего идет профсоюз - не отнять и поделить, а перераспределить блага.

Можно долго рассуждать, а не перегнули ли они палку в борьбе за это?

Но полно же историй, когда люди у станка едва сводят концы с концами, в то время как владельцы таких заводов сияют со страниц «Форбс», соревнуясь роскошью яхт, дворцов и количеством нулей на счетах. Как бы мы ни хаяли Запад (хотя есть за что, конечно), вот этой-то борьбе за права, с которой однажды познакомились фордовцы, стоило бы поучиться всем. И когда такие буйные профсоюзы появятся на российских предприятиях, рекордная пропасть в обладании богатствами будет не такой шокирующей. Да и экономика оживится - увеличенные зарплаты рабочих стимулируют потребление и спрос, а не будут лежать мертвым грузом в офшорах. А многим работягам уже не захочется возвращаться туда, где любое желание улучшить условия своего труда будет названо наглостью...

P. S. Пока верстался номер, пресс-служба Ford Sollers заявила, что с предложенными администрацией условиями увольнения согласились более 85% сотрудников завода. 140 человек соглашение не подписали и снова вышли на митинг...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работникам завода «Форд», если они уволятся сами, пообещали выплатить до 12 месячных окладов

Размер компенсации зависит от трудового стажа и может быть вдвое меньше

Руководство завода «Форд-Соллерс» во Всеволожске определилось с размером компенсации увольняемым сотрудникам. То рабочие, которые в апреле добровольно напишут заявление по собственному желанию, могут рассчитывать на выплату оклада за несколько месяцев (подробности).

ЕЩЕ

«Куда пойдем работать? Непонятно». В Ленобласти закрывается завод «Форд»

К июлю от должностей освободят почти тысячу человек

Два из трех заводов «Форд» закрываются в России. Причина – реструктуризация, которую вызвало стабильное снижение продаж легковых автомобилей. Компания решила сосредоточиться на коммерческих легковушках – малотоннажных грузовиках. Их продолжат выпускать в Елабуге в Татарстане, где также делают двигатели. А вот от заводов во Всеволожске (Ленобласть) и Набережных Челнах (Татарстан) отказываются (подробности).