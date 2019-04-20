Из стадии «Эврика!» – в стадию «Заработало!»

Потомки Менделеева

В сознании россиян крепко сидит образ высокоинтеллектуальных западных ученых: «Ах, какие прорывы в науке!» Друзья, у нас тоже делаются поразительные открытия мирового масштаба. Но рассказывают об этом и сами ученые, и СМИ очень-очень скупо.

Академик, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, член президиума РАН Валерий Рубаков подтвердил:

– Мне это трудно объяснить, но у наших ученых и раньше было не принято особенно оповещать о сделанных ими открытиях, и сейчас. Информация об открытиях с трудом выходит за пределы научного сообщества. А западные ученые, наоборот, даже сделав не слишком важное открытие, распространяются об этом очень широко. Самопродвижение необходимо, ситуация меняется, но не скоро.

Среди особо важных открытий, сделанных отечественными учеными в последние годы, Валерий Рубаков выделил прежде всего синтез самых тяжелых металлов в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

– Это очень серьезное добавление в таблицу Менделеева, – уверил он.

А еще группа русских ученых, в состав которой входят физики Троицкого ИЯИ (РАН) и физики ОИЯИ, создает большой глубоководный телескоп на озере Байкал. Там, в глубине начинает появляться сигнал нейтрино сверхвысоких энергий, а это далекий космос. Фактически мы присутствуем при рождении новой области астрофизики и астрономии.

Ученые Томского политехнического института и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН разработали, а томская компания «ТЭТА» произвела российский 3D-принтер, который печатает металлами. В мире лишь очень немногие компании добились подобных результатов. Принтер способен печатать изделия даже очень крупных размеров. В настоящее время его использует «Роскосмос», в скором будущем 3D-принтер станут широко применять в тяжелой промышленности.

Не имеющую аналогов в мире систему «технического зрения» разработали ученые Московского авиационного института и НПП «Салют» совместно с компанией «Агат», одним из предприятий концерна «Моринформсистема». Снегопад и дождь, песчаные бури, туман, дым – видимость на самолетах, вертолетах, судах становится подчас крайне ограниченной. Отечественные конструкторы и инженеры разработали «всевидящее око», использующее для видения гомодинный радиолокационный датчик микроволнового диапазона. Этот «глаз» является всепогодным, в скором времени им оснастят транспорт.

В России разработана не имеющая в мире аналогов нейрогарнитура на сухих электродах. Мысленные приказы могут передаваться любому прибору

Тераностика – это реальность

В феврале 2018 года Владимир Путин наградил заведующего лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, кандидата физико-математических наук 31-летнего Максима Никитина, как одного из трех лауреатов Премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых 2017 года. Открытие Максима уникально. Он с коллегами создал новый тип лекарственного средства – наноробота, молекулярный компьютер, который способен вычислить, нужно ли и как ему взаимодействовать с клеткой, определить – здорова она или лет. Такие нанороботы смогут воздействовать только на больные клетки. Тераностика – новейшая биотехнологическая система: она и точный диагност, и «транспортировщик» препаратов в нужное время и нужное место.

– Мы разработали новые компоненты для наших молекулярных компьютеров – частицы, которые могут переносить сверхвысокие дозы лекарственных препаратов, а потому имеют высокую эффективность доставки, – пояснил нам Максим Никитин. – Сейчас разрабатываем систему маскировки наноагентов от иммунной системы (которая активно фильтрует частицы, мешая им достичь своей мишени, например, опухоли); тестируем агенты в живых организмах. Наша концепция по широте своих возможностей на данный момент лидирует в мире, являясь одной из двух наиболее функциональных. Однако на практике пока так – после того как исследователь создает лекарство, в клиники они попадут не раньше, чем через 15 лет, после того как пройдут клинические исследования.

Группа российских ученых испытывает на озере Байкал большой глубоководный телескоп, способный видеть сигнал нейтрино сверхвысоких энергий

Роботы – помощники, учителя, друзья

Антропоморфный робот Пушкин – с человеческим лицом, все его видели.

– Пушкина мы создали для школьников, – сообщил директор компании «Нейроботикс» Владимир Конышев, он также руководит направлением «Нейромедтехника» отраслевого союза «НейроНет» Национальной технологической инициативы. – Алиса Зеленоградова, наш робот, созданный восемь лет назад, очень изменился. Алиса двигает глазами, использует мимическую мускулатуру, умеет задавать вопросы и слышать ответы. Московской физико-технический институт создает разговорный искусственный интеллект на основе глубоких нейросетей iPavlov. С его помощью Алиса способна отвечать на сложные вопросы. Совершенствуясь, она фактически научится знать все.

Но, помимо роботов, «Нейроботикс» разработала единственную в мире систему – нейрогарнитуру «Нейроплей 8С» на сухих электродах. Столь уникальной технологии снятия электроэнцефалограммы в мире нет. С ее помощью мысленные приказы могут передаваться любому электронному прибору, который применяется в здравоохранении. К примеру, парализованные люди посредством нейрогарнитуры могут отдавать инвалидной коляске три команды – вперед, влево, вправо. Но это только пока. Самое основное, что уже сейчас эту технологию из научных лабораторий намечено переносить в системы образования, бизнес, игровые индустрии, даже в боевые условия.

Только цифры

Кушать подано

Заведующий кафедрой биохимии Медицинской академии Крымского федерального университета профессор Константин Ефетов разработал вещество – синтетические феромоны. Виноградники, огромные фруктовые сады необходимо опрыскивать ядами для борьбы с вредителями – например, пестрянкой виноградной. С помощью феромонов, разработанных Ефетовым, этих пестрянок и других вредителей можно ловить, истреблять. Таким образом, опрыскивание можно прекратить. Технологией Константина Ефетова серьезно заинтересовались в том числе и в европейских странах.

Еще один прорыв в сфере сельского хозяйства – пшеница… фиолетового цвета. Ее вывели ученые Омского аграрного госуниверситета им. Столыпина. Фиолетовый злак имеет повышенное содержание цинка, железа. Способен противостоять засухе и сибирским морозам. И обладает повышенной питательной ценностью.

Таких прорывных отечественных технологий можно найти немало по всей стране. Они дешевле, с их помощью возможно быстро производить инновационные продукты в самых разных сферах. Это приоритет развития страны. О чем надо рассказывать, а не скромно гордиться в тесном кругу.