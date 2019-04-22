2019-04-22T14:18:07+03:00
Политика

Золотов дал старт автопробегу "Вахта памяти"

Бойцы Росгвардии познакомят юнармейцев с лучшими трудовыми коллективами страны
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Дан старт автопробегу Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».Дан старт автопробегу Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».
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На Поклонной горе директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов дал старт Всероссийской патриотической акции – автопробегу «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Более двухсот автомобилей по всей стране под легендарным Знаменем Победы посетят 50 городов, 100 населенных пунктов и знаковые места сражений.

Первая праздничная колонна автомобилей ведомства же в пути. Она посетит города Московской, Тверской, Новгородской областей и преодолеет более 1,6 тысячи километров. 26 апреля участники автопробега примут участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

- В этом году мы посчитали необходимым напомнить о героических буднях тыла, отдать дань уважения людям, которые ковали Победу на производстве. Тех, кто под лозунгом "Все для фронта! Все для Победы" днем и ночью несли трудовую вахту, отправляя ан передовую военную технику и боеприпасы, одежду, и продукты питания. Участники автопробега встретятся с трудовыми коллективами крупных военных предприятий, охрана которых во время и после войны осуществлялась внутренними войсками, а затем по эстафете передана подразделениям Росгвардии. Одной из точек программы станет Санкт-Петербург, отметивший в этом году 75-летие полного освобождения от фашистской блокады. В Северной столице участники автопробега посетят старейшее предприятие страны "Адмиралтейские верфи", в музей которого передадут копию Знамени Победы, - заявил на открытии ежегодного мероприятия Виктор Золотов.

Возглавил автомобильную колонну официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По словам генерала, в рамках акции запланированы 150 мероприятий, где ожидается участие около 10 тысяч человек, в том числе представителей трудовых коллективов 10 крупных предприятий, производивших продукцию для фронта в годы Великой Отечественной войны.

В ходе этих праздничных мероприятий бойцы Росгвардии познакомят юнармейцев с лучшими трудовыми коллективами страны.

Кстати, накануне автопробега представители Росгвардии передали Музею Победы частичку этой героической вахты - железобетонные огневые точки времен Великой Отечественной войны. Укрепления были найдены поисковиками военно-патриотического клуба «Память» в районе города Осташкова Тверской области на берегу озера Селигер. Фортификационные сооружения были успешно доставлены в Москву автотранспортом Росгвардии и установлены на площадке выставки военной техники музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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