2019-04-22T20:19:46+03:00
Наука

Звездопад Лириды 2019: увидим 20 падающих звезд в час

Это один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Прямую онлайн-трансляцию звездопада Лириды 2019 смотрите на сайте kp.ru в ночь 22-23 апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Это один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Прямую онлайн-трансляцию звездопада Лириды 2019 смотрите на сайте kp.ru в ночь 22-23 апреляЭто один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Прямую онлайн-трансляцию звездопада Лириды 2019 смотрите на сайте kp.ru в ночь 22-23 апреля
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Первый звездопад весны - метеорный поток Лириды, можно увидеть ежегодно в апреле. В этом году его лучше всего будет видно в ночь с 22 на 23 апреля.

Как сообщают ученые, при условии безоблачной погоды за метеоритным потоком можно будет наблюдать невооружённым глазом в течение нескольких дней. Для того чтобы лучше увидеть Лириды необходимо лечь ногами на север.

В этом году ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, Лириды - один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датируется 687 годом до нашей эры. В то время китайцы записали, что «звезды падали как дождь». Как сообщают ученые, тогда поток был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В ночь 22-23 апреля на сайте kp.ru будет вестись прямая онлайн-трансляцию звездопада Лириды 2019.

Звездопад Лириды 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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