Звездопад Лириды 2019: пик метеорного дождя увидим в день рождения Ленина

Московский планетарий информирует: «С 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных. Метеорный поток под названием Лириды достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля - на день рождения В.И. Ленина, забыть которого никак пока не получается. Да и Лириды не дают - напоминают.

При безоблачной погоде звездопад можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду».

Астрономы обнадеживают: «Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд». Значит, можно успеть загадать какое-нибудь заветное, но не очень длинное желание,

Лириды — один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры — китайцы тогда записали, что «звезды падали как дождь». В те времена поток был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В 1861 году — в год отмены крепостного права на Руси - потоку добавила густоты комета C/1861 G1 Тэтчер, пролетевшая рядом рядом с Землей. Пылинки и камешки, оставленные кометой, влетают в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Сгорают с белыми вспышками.

Комета, «намусорившая» Лиридами, делает оборот вокруг Солнца за 415 лет. В 2276 году она вернется к нашей планете и, возможно, вновь пополнит поток.

Звездопад начинается с того, что Земля вторгается в шлейф кометы.

Комета C/1861 G1 Тэтчер возвращается к Земле каждые 415 лет.

Иной раз Лириды преподносят сюрпризы - внезапно усиливаются над отдельными районами Земли. К примеру в 1922 году на Украину сыпались по 2 тысяч метеоров в час. Примерно по сотне метеоров в час «бомбили» 1982 году США, а в 1985 году - Крым. Не исключено, что в нынешнем году тоже случится что-нибудь неожиданное. Может быть, даже в небе над Москвой.

Радиант Лирид - созвездие Лиры - к 4-5 утра поднимается высоко над горизонтом.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ЗВЕЗДОЧЕТОВ

Со стороны кажется, что Лириды вылетают из созвездия Лиры. Отсюда и их название.

Чтобы наблюдать за падающими звездами, не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры видны невооруженным взглядом. Надо лишь поднять голову и обратить взор на созвездие Лиры, которое к пяти утра будет находиться высоко над горизонтом.

Можно забраться в спальный мешок и лечь на раскладушку ногами к северу, западу или к югу. Метеоры начнут падать сверху — из точки, расположенной примерно в 60 градусах над горизонтом.

Главное, чтобы небо не затянули тучи. Увы, в Москве и в Московской области такое бывает часто.