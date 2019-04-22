В честь пятилетия возвращения Крыма в состав России комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принял заявление, в котором подверг жесткой критике пропагандистскую кампанию украинских властей, развернутую вокруг полуострова.

Парламентарии напомнили, что 65 лет назад Крым был незаконно присвоен Украинской социалистической республикой, а после нее - независимой Украиной.

В "Комсомольскую правду" поступил текст документа, приводим его полностью.

Комитет Госдумы по делам СНГ принял заявление в честь пятилетия возвращения Крыма в состав России

Заявление Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

«Правда истории: о 65-летии кражи Крыма у России и 5-летии его возвращения»

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году не прекращается оголтелая пропагандистская кампания украинских властей, обвиняющих Россию в «аннексии» части украинской территории. Следует напомнить Украине и всему миру, что с 1954 по 2014 гг. Крым был незаконно присвоен сначала УССР, а затем независимой Украиной. Мы не аннексировали Крым, у нас его украли.

65 лет назад, 26 апреля 1954 года Верховным Советом СССР был принят закон «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», который завершал процесс незаконного отторжения Крыма и был приурочен в качестве подарка к 300-летию вхождения Малороссии (Украины) в Россию. Инициатором выступил Президиум ЦК КПСС (протокол № 49 от 25 января 1954 года под грифом «Строго секретно»): вопреки Конституциям СССР и союзных республик он взял на себя ответственность по неправовой передаче части территории от одной республики другой. Нелегитимность передачи Крыма была заложена изначально этим решением.

Все правовые акты относительно передачи Крымской области принимались Президиумами Верховных Советов СССР, РСФСР и УССР, которые, по Конституциям СССР и союзных республик не имели полномочий по рассмотрению вопросов, связанных с изменениями территорий и состава союзной республики. Считаем важным напомнить, что согласно Конституции РСФСР, территория РСФСР не могла быть изменена без согласия РСФСР в лице его высшего органа государственной власти — Верховного Совета РСФСР (статьи 16, 19, 22, 23 Конституции РСФСР). Приняв 26 апреля 1954 года закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, Верховный Совет СССР грубо нарушил требование Конституции СССР (статья 18) о получении согласия союзной республики, в данном случае Российской Федерации, на изменение своей территории.

Таким образом, в процессе так называемой «передачи Крымской области» был грубо нарушен суверенитет Российской Федерации. Тот факт, что СССР, УССР и РСФСР на тот момент были членами ООН, позволяет оценить передачу Крыма Украине с точки зрения международного права. Совершенно очевидно, что территориальные изменения РСФСР при передаче Крымской области проходили без всякого согласия или учета мнения населения. Договор между РСФСР и УССР не заключался, что с точки зрения международного права является обязательным условием.

В ходе общекрымского референдума 20 января 1991 года, в котором приняли участие 81,37% жителей, имеющих право голоса, 93,26% проголосовали за восстановление Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как самостоятельного субъекта Союза ССР и участника Союзного договора, то есть за выход из состава УССР. Итоги референдума были проигнорированы властями Украинской ССР. Проведенный впоследствии референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 года, в соответствии с результатами которого украинские власти объявили независимость своего государства, противоречил нормам Закона СССР от 03 апреля 1990 года № 1409 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», права крымчан были нарушены, а их интересы не учтены.

Депутаты – члены Комитета считают необходимым подчеркнуть, что государственная территория является не собственностью правительства, а тем более политической партии, находящейся у власти, а достоянием народа данного государства. Подводя итог правовой оценке передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР, осуществленной в 1954 году, мы считаем, что есть все основания признать процесс несоответствующим положениям Конституции СССР и Конституции РСФСР и, следовательно, юридически ничтожным.

Нет меры, чтобы вывести показатель морального вреда, который был нанесен аннексией Украины полуострову Крым. Материальные же потери, вред нанесенный инфраструктуре, нефтегазовым шельфам, разграбление природных богатств, отставание в технологическом развитии полуострова, – все это может быть исчислено в конкретных суммах. По праву, Украине следовало бы предъявить счет за незаконное владение чужой территорией.

Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает, что оценка незаконных решений 1954 года, как и волеизъявление населения Крыма и Севастополя в 2014 году, должны лежать в основе любых международных актов и заявлений, касающихся принадлежности Крыма России. Российская Федерация и только она, как правопреемник Советского Союза, вправе вернуться к решениям 1954 года. Эти незаконные решения, заложившие мину замедленного действия под отношения между Россией и Украиной, должны быть осуждены не только по существу, но и во имя будущего.