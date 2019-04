Моне Лизе опять вызвали врача

Мона Лиза не страдала от гипотериоза, - заявил доктор Майкл Яфи (Dr Michael Yafi ) из университета Техаса (Division of Paediatric Endocrinology, The University of Texas) в статье, опубликованной на днях в специализированном медицинском журнале Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism. Тем самым эндокринолог усомнился в диагнозе, который в прошлом году поставили его коллеги - Мэндип Мехра (Mandeep R. Mehra), директор сердечно-сосудистого центра и женской больницы в Бригхэме (director of the Heart & Vascular Center at Brigham and Women's Hospital) и Хилари Кэпбелл (Hilary Campbell) из Университета Калифорнии (University of California, Santa Barbara).

Медики осмотрели Мону Лизу - не саму, конечно, а ту, которую Леонардо да Винчи изобразил на легендарном портрете. Разглядели, что лицо у неё одутловатое, руки отечные, оттенок кожи - желтоватый, волосы на голове - жидкие, а ниже — там, где должны быть брови, — они, похоже, выпали. Шея припухшая, щитовидка увеличена.

Одно слово гипотериоз — заболевание, вызванное недостатком гормона щитовидной железы. А то и с осложнениями, как полагают некоторые, в виде сердечной недостаточности, мышечной слабости и нарушения липидного обмена.

Симптомы, что называется, на лицо. Отсюда и улыбка — отнюдь не загадочная, а скорее глуповатая, по мнению Мехра и Кэмпбелл. Ведь страдающие гипотериозом часто демонстрируют признаки легкого умственного расстройства.

На прием к врачам "ходил" портрет работы Леонардо да Винчи.

Медики восхитились мастерством Леонардо да Винчи, который выписал портрет невероятно реалистично - точно воспроизвел симптомы гормонального заболевания, которым страдала позировавшая ему женщина. Воспроизвел так, что их сумели распознать спустя почти 500 лет.

Доктору Яфи, который осматривал Мону Лизу, пользуясь тем же портретом, пациентка не показалась столь уж болезненной. Он углядел лишь чуть припухшую шею. Желтую кожу объяснил не состоянием здоровья, а тем, что краска на картине выцвела. Брови посчитал не выпавшими, а выщипанными по моде того времени. Волосы на голове — вполне себе здоровыми.

Яфи уверяет: если бы женщина и в самом деле страдала от всего того, что ей приписали его коллеги, то не смогла бы позировать живописцу — свалилась бы со стула через 15 минут. И уж точно не дожила бы до 63 лет

Страдающие гипотериозом обладают грубым голосом, вялы, медлительны, часто зябнут, быстро утомляются, подвержены запорам и склонны к полноте.

Нет, не такой была Мона Лиза, - считает техасский медик. Хотя не исключает, что проблемы с щитовидной железой она все-таки имела. Но небольшие - в виде едва заметного зоба.

По мнению Яфи, максимум чем могла страдать Мона Лиза, так это периферическим тиреоидитом — увеличением щитовидной железы при сохранении ее нормальной работы. Что было спровоцировано дефицитом йода. Его, если верить историческим хроником, его как раз не хватало населению Италии в 16-м веке.

Щитовидная железа: не сильно вредила женщине с загадочной улыбкой.

Мехра и Кэмпбелл усугубили влияние дефицит йода до гипотериоза, Яфи — всего лишь до тиреодита. И улыбку Моны Лиза доктор реабилитировал — опять до загадочной.