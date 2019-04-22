Жители подмосковного поселка сообщили, что сбежавший от хозяина волк покусал троих детей

В подмосковном поселке Хорлово под Воскресенском выбежавший на улицу волк напал на ребенка. Местные жители сообщают, что 9-летнего мальчика доставили в ближайшую больницу с рваными ранами ноги и наложили множество швов.

Волк пришел в поселок вовсе не из леса. Он сбежал с одного из участков. Житель Хорлово завел опасного хищника еще как минимум в прошлом году. Но до поры до времени зверь вел себя спокойно. По крайней мере, на улице не появлялся. Несколько недель назад соседи увидели волка, бегающего свободно по улицам, в первый раз. Нападение на ребенка произошло еще на прошлой неделе. Однако журналистам о нем стало известно только теперь - после публикации в соцсетях свежей фотки серого зверя на улице Колхозной...

- Когда на мальчика напали, родители писали заявление в полицию, - рассказывает одна их жительниц Хорлово. - Нам потом сказали, что волка застрелили. А сегодня он появился снова.

По словам другой хорловчанки, за несколько месяцев так или иначе пострадали трое детей. По крайней мере, такие слухи ходят по поселку.

В пресс-службе подмосковной полиции сообщения о гуляющем по поселку волке пока не комментируют:

- Информация уточняется.

Между тем источники в правоохранительных органах сообщают, что владелец волка уже установлен. В настоящий момент животное находится на его участке.

Отметим, что это уже не первый в Подмосковье случай нападения диких-домашних волков на детей. В 2017 году такое же ЧП произошло в Ногинском районе. Сидевший на цепи хищник сумел сделать подкоп под забор хищник, вылез наполовину на улицу и укусил проходившую мимо девочку. 11-летняя школьница увидела зверя только в самый последний момент. К счастью, волк ухватил зубами только ботинок, а девочка успела выдернуть из него ногу. Тогда животное у хозяина так и не изъяли.

Подобные случаи в полиции чаще всего трактуются как административные нарушения со штрафом до 5 тысяч рублей.

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