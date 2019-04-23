2019-04-23T15:39:35+03:00
Общество

Полпред в Сибирском федеральной округе попросил «Россети» не отключать от электричества объекты ЖКХ Хакасии

Руководство региона не в состоянии справиться с задолженностью
Федор ПЕТУНИН
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Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло лично попросил компанию «Россети» не применять жесткие меры к предприятиям-должникам из Хакасии.

В регионе сложилась крайне сложная ситуация с долгами предприятий ЖКХ. От них энергетики не получили 459,7 миллиона рублей. Несмотря на громкие заявления, глава Хакасии Валентин Коновалов за несколько месяцев работы не сумел выправить положение дел. В конце концов на личный контроль вопрос взял полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

- В регионе все еще сохраняются низкие температуры, а значит есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях. Поэтому я обратился в «Россети» и попросил под мою ответственность не отключать предприятия-должники, - сказал Меняйло в интервью ТАСС.

Полпред подчеркнул, что «МРСК Сибири», которая входит группу «Россети», действует корректно и в рамках закона. Больше того, благодаря позиции энергетиков, сейчас возможны поиски путей выхода из кризиса и выработка комплексного плана по оздоровлению сферы ЖКХ Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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