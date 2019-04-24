Мирный атом меняет мир к лучшему

Темы, которые обсуждали участники форума, соотносились с принятой в 2015 году программой устойчивого развития ООН, суть которой в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих поколений. В программе обозначены 17 ключевых целей, среди которых ликвидация нищеты и голода, обеспечение здоровья, благополучия, качественного образования, рациональное использование ресурсов, чистая вода и санитария, недорогая и чистая энергия, экономический рост и достойная работа.

- Нет такой сферы деятельности, с которой не соприкасались бы атомные технологии. Наша активная деятельность представлена во всех 17 «целях тысячелетия». И сегодня мировая атомная отрасль не просто развивается, но и берет на себя значимую ответственность за развитие повестки дня всего человечества, - заявил на открытии форума глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Поэтому на «Атомэкспо-2019» речь шла как об энергетических проектах, так и об экологии, медицине, сельском хозяйстве, образовании, управлении городским хозяйством - всех тех сферах, перед которыми ядерные технологии открывают широкие перспективы.

«ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ» У ЧЕРНОГО МОРЯ

Как и в прошлом году, местом встречи атомщиков стал Сочи - уже традиция. А вот отличий у XI Форума от предыдущих - два. Первое - в необычном старте. В первый его день на берег Черного моря вышли руководители мировых атомных организаций и сообща посадили пальму - первое растение в будущем сквере «Зеленый квадрат». Название символическое. Зеленый квадрат - это глобальная энергетическая модель будущего: атомная, ветряная, солнечная и гидроэнергетика.

Руководители мировых атомных организаций заложили сквер "Зеленый квадрат".Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Деревья здесь будут жить многие столетия и радовать наших детей и внуков. Уверен, что нынешнее и будущие поколения атомщиков будут заботиться об этом парке и содержать его с такими же профессионализмом и любовью, с которыми мы содержим наши атомные объекты, - прокомментировал событие Алексей Лихачев.

Центральным элементом «Зеленого квадрата» стало оливковое дерево, которое в дни проведения форума украшало одну из его площадок.

Вторая особенность ХI форума - другой формат. С нынешнего года это уже не российское отраслевое, а исключительно международное мероприятие. На площадке «Росатома» повестку Форума сформировал международный программный комитет.

БОЛЬШОЕ ДОВЕРИЕ К МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Одна из главных проблем, о которых говорили делегаты из разных стран, - недоверие, страх неизвестного по отношению к ядерным технологиям со стороны общества.

- Людям присуще так много привычек, которые наносят реальный вред здоровью, а боятся они радиации, - поделился мнением председатель комиссии по атомной энергии Индии Камлеш Вьяс. - Мы стараемся убедить население, что ядерные технологии несут не вред, а, наоборот, выгоды. Например, в 2018 году Индия экспортировала 16 млн тонн манго. Могла бы больше, если бы использовала безопасную технологию облучения урожая для его сохранности, которая уже широко применяется в сельском хозяйстве других государств.

Символ мира и добрых намерений олива стала центральным элементом «Зеленого квадрата».Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Впрочем, отношение к мирному атому меняется даже в тех странах, в чьих парламентах значительную долю составляют депутаты «зеленых» партий. Например, в 80-е годы в Финляндии был разработан проект строительства модульных атомных станций малой мощности для нужд ЖКХ. Идея была отвергнута народными избранниками. Но, как отметил на форуме старший советник организации Finnish Energy Туомо Хуттунен, политика в Финляндии меняется: «зеленые» уже не так жестко оппонируют атомщикам, как раньше. Например, за несколько дней до сочинского форума, когда в одном из регионов Финляндии был снова поднят вопрос выбора «уголь или атом?», 59 парламентариев проголосовали за ядерную энергетику, 4 - против.

Ее, скорее всего, уже в обозримом будущем будут представлять не только АЭС гигантских масштабов: все больше стран рассматривают возможность развития у себя малой атомной энергетики. Россия - в числе первых.

На форуме «Русатом Оверсиз» и Garber H&P Group договорились создать совместную рабочую группу для подготовки к реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности и обсуждения дальнейших шагов.

- Мы разрабатываем в Челябинской области крупнейшее Суроямское месторождение титано-магнититов, и создание АЭС в масштабах 100 мегаватт позволит решить проблему энергообеспечения целых горнорудных кластеров и моногородов, - прокомментировал соглашение председатель совета директоров GHP Марк Гарбер. - Перспективы этого проекта вполне реальны: думаю, на горизонте примерно 7 лет мы получим результат.

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

Если малая атомная энергетика - это все же вопрос ближайшего будущего, то «большая» - на подъеме. Как сообщил на пленарной дискуссии первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в 2018 году в мире было запущено 10 гигаватт новых атомных мощностей, из которых 40% были обеспечены «Росатомом» в России и других странах - вместе с его партнерами. К этим гигаваттам добавились еще 5 перезапущенных мощностей атомных станций Японии.

- Такого не было последние 30 лет, поэтому, я думаю, разговор о туманности будущего атомной энергетики отпал сам собой. Более 50 стран сегодня проявили интерес к развитию атомной энергетики и находятся в разных стадиях подготовки к реализации таких проектов, - подчеркнул Сергей Кириенко.

Он отметил, что если раньше государства стремились получить энергию «любой ценой», то сегодня практически каждая страна говорит о том, что энергия нужна, но не любой ценой. И принципиально важными становятся такие параметры, как надежность соответствующих источников энергии, безопасность и экологичность. По словам Сергея Кириенко, помимо этих параметров, атомная энергетика способствует развитию науки, образования, медицины, сельского хозяйства, придает большой импульс развитию национальных экономик.

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко знакомится с выставкой Атомэкспо-2019.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Скорее всего, именно поэтому интерес к мирному атому проявляют все больше неядерных стран: впервые «Атомэкспо» посетили делегации из Катара, Бахрейна, Бенина и Никарагуа. В ближайшие годы реакторы появятся там, где атомной энергетики не было - в Белоруссии, ОАЭ, Турции и Бангладеш. И именно поэтому на форуме речь шла еще о технологиях, которые применяются вне «энергетического контура».

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ, например, планирует к 2030 году в 12 раз нарастить выручку от неядерных бизнесов, которая в прошлом году составила больше 13 млрд рублей.

На форуме ТВЭЛ и баварская компания HERMITH согласовали совместное производство готовой продукции из титановых сплавов на базе Чепецкого механического завода. Одним из ее потребителей станет один из гигантов авиастроения Airbus. Благодаря сотрудничеству с HERMITH в России может появиться аэрокосмический и аддитивный кластер.

По мнению президента ТВЭЛ Натальи Никипеловой, подписание документа стало историческим событием для компании.

- Мы расширяем свое присутствие в совершенно новом не только для нас, но и для России бизнесе. А в контексте темы форума любое расширение продукции вне ядерной тематики является для нашего моногорода Глазов благом и основой устойчивого развития, - отметила Наталья Никипелова.

Кстати, на форуме устойчивому развитию городов была посвящена отдельная дискуссия. «Росатом» представил базовую платформу «Умный город», которая внедрена в «атомном» Сарове Нижегородской области. Там эта система собирает, анализирует данные из всех городских источников, взаимодействует с действующей цифровой инфраструктурой. Эффективность системы демонстрируют примеры, которые привела гендиректор компании-разработчика «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина: в Сарове проблемы уборки мусора сейчас решаются в 8 раз быстрее, в 1,5 раза сократилось время устранения дыр на городских дорогах, с 50 до 5 дней ускорился контроль за ходом проведения земляных работ.

Следующий «Атомэкспо» состоится через два года, и, по заверениям участников форума, атомные технологии уже через столь короткое время способны удивить новыми открытиями и ростом влияния на качество жизни людей во всем мире.