Выпекаем самый вкусный кулич: рецепт Роскачества

Лучшая мука: высшего сорта

Самый вкусный и пышный кулич получается из муки высшего сорта – она абсолютно безопасна, хорошо очищена, а выпечка из нее получается пышная и мягкая. По результатам исследования лучшая мука - это «Алейка», «Французская штучка» и «Экстра», а товаром повышенного качества эксперты признали муку «Makfa».

Яйца: свежее и крупнее

Легкость и вязкость тесту помогут придать правильно выбранные яйца: чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше. Производитель тоже важен. Его выбирайте по следующему принципу: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше.

Место хранения яиц должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно.

Лучшими марками стали «Лента» и «Самое вкусное». Эти яйца не только безопасные, но и полезные – в них содержится оптимальное количество витаминов.

Сливочное масло: без растительного

Выбирая сливочное масло, смотрите на температуру в холодильнике: она не должна быть выше +3 градусов. Масло, как и яйца лучше выбирать по географическому признаку: чем ближе производство – тем лучше. Кстати, в фольге масло храниться дольше, чем в пергаменте.

Чтобы не ошибиться с выбором, внимательно читайте текст на упаковке. Масло, отмеченное как «традиционное», должно иметь в составе 82,5% жира, «любительское» – 80%, «крестьянское» – 72,5%, «бутербродное» – 61%, а «чайное» – 50%.

Роскачество советует выбирать масло отмеченное Знаком качества, например, «Рузское», «Ферма» и Lattesco.

Также отличный выбор: «Асеньевская ферма», «Брест-Литовск», «Вологодские традиции», «Домик в деревне», «Карат», «Перекресток», «Простоквашино», «Ровеньки», «Савушкин», «Тысяча Озер», «Усадьба Ильинское», «Экомилк» (сладкосливочное), «Экомилк» (сливочное), Arla Natura, Belorus Export, Fine Life, Gudberg. Все оно безопасно и сделано из натуральных сливок, без добавления растительных жиров.

Подсолнечное масло: должно быть прозрачным

Выбирая подсолнечное масло в магазине, необходимо обратить внимание на то, в каком месте оно хранится: под воздействием любого света состав масла быстро портится, и оно теряет свои полезные свойства. Чем темнее витрина, на которой в магазине стоит масло, тем лучше. Обратите внимание: помутневшее масло – признак испорченности рафинированного продукта, от такой покупки лучше отказаться.

Специалисты Роскачества рекомендуют остановить выбор на торговых марках «Добавкин», «Златожар», «Знатное», «Каролина», «Кубанское Любимое», «Первым делом», «Подворье», «Россиянка», «Слобода», «Солнечная линия», «Щедрое лето»: эти марки отмечены Знаком качества.

Заслуживает доверия и подсолнечное масло торговых марок «Аведов», «Аннинское», «Веркино масло», «Волшебный край», «Горница», «Домашнее», «Затея», «Злато», «Золотая лейка», «Корона Изобилия», «Красная цена», «Лента», «Лира», «Миладора», «Олейна», «Раздолье», «Светлица», «Солнечный Рай», «Южное Солнце», «Янтарь Алтай», ARO, Globus, «365 дней», «Д (Дикси)», «Каждый день»: это растительное подсолнечное масло повышенного качества.

КСТАТИ

Какая соль самая лучшая

Обладательницей Знака качества по результатам исследования стала соль «Илецкая» (молотая), «Илецкая» (йодированная), а также Sea Salt. Смело можно выбирать и соль следующих торговых марок: «Белёк», «Ваш выбор», «Волшебное дерево», «Живая еда», «ИНИН», «Лента», «Морская плюс (Sea Plus)», «Славянка», «Соль Астраханского края», Atlantika, Billa, Dead Sea Works, Gemma Di Mare, Horeca Select, La Baleine, M&S, Marbelle, Mareman, Sea Salt, Vatel. Эти продукты признаны товарами повышенного качества.

НА ЗАМЕТКУ

Творог для главного угощения - пасхи

Для творожной пасхи выбирают, как правило, классический творог 9%.

Осмотрите упаковку – на ней не должно быть никаких повреждений и потертостей. Текст должен быть четко пропечатан, а дата выработки – не вызывать сомнений. Желательно, чтобы продукт производился локально, как можно ближе к месту продажи. При этом с осторожностью относитесь к продуктам, в маркировке которых не указаны координаты производителя и его фактический адрес.

Творог в пергаментной упаковке или кашированной фольге хранится меньше – чаще всего не более семи дней. Самый короткий срок хранения у творога, продающегося на развес: всего 36 часов.

Отличным выбором станет продукция обладательниц государственного Знака качества: «Амка», «Томмолоко» и «Углече Поле».

Творог «Агрокомплекс», «Белый город», «Братья Чебурашкины», «Брест-Литовск», «Вологжанка», «Вятушка», «Заливные луга», «Коровка из Кореновки», «Молочный комбинат «Ставропольский», «Простоквашино», «Савушкин», «Снежок», «Томское молоко», President тоже прекрасно подойдет для сладкой пасхи: он приготовлен из качественного молока, содержит оптимальное количество белков, жиров и полезных молочнокислых микроорганизмов.