«А парк-то будет чуть получше Зарядья»: Путин о проекте, представленном врио губернатора Петербурга

«Пускай посоревнуются с Москвой, - доброжелательно заметил Владимир Путин Александру Беглову, внимательно изучая макет застройки пространства около Тучкова моста, - Это, обычно, идет на пользу». Глава государства вник в детали обустройства территории в районе набережной Малой Невы и поддержал проект руководителя Санкт-Петербурга.

Вообще, тему освоения земли между зданием Верховного суда и жилыми домами в городе-герое обсуждают горячо. И не первый день. Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов предложил петербуржцам свои варианты развития этого места, с которым у многих петербуржцев связаны воспоминания детства и юности. В частности, он после консультации с архитекторами и строителями, рекомендовал здание Верховного суда перенести в правительственный квартал в районе Смольного. Туда, где по некоторым прикидкам мог бы разместиться Музей Блокады. Но при том сам музей — оставить на месте, но по возможности расширить его и модернизировать. А пространство вокруг обустроить. Создать в окрестностях Тучкова моста Арт-парк. Именно этот проект так понравился Владимиру Путину — с концертными и выставочными пространствами, современной парковой зоной и подземной парковкой - в исторической части Питера это весьма актуально.

При том Беглов не скрывает, что, уже при имеющемся эффектном проекте он, ориентируясь на мнение земляков-петербуржцев, не отвергает и иные варианты — если жители города массово выступят против или предложат внести в него какие-то существенные коррективы. Александр Дмитриевич уже пообещал горожанам, что жилой застройки «для миллионеров» на этом месте не будет точно — а будет парк для всех жителей и гостей северной столицы..

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова по итогам встречи Путина и Беглова констатировала, что исполняющий обязанности питерского губернатора — человек команды президента и имеет его поддержку в важнейших для родины Путина проектах, касающихся многих тысяч жителей города на Неве. А, поскольку руководитель Санкт-Петербурга чувствует питерский дух, то решения, которые граду Петра вредят, принимать не будет.

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