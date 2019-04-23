2019-04-23T21:31:25+03:00
Политика

«А парк-то будет чуть получше Зарядья»: Путин о проекте, представленном врио губернатора Петербурга

Президент РФ вник в детали обустройства территории в районе набережной Малой Невы и поддержал идею
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Беглов не скрывает, что, уже при имеющемся эффектном проекте он, ориентируясь на мнение земляков-петербуржцев. Фото: Алексей Дружинин/ТАССБеглов не скрывает, что, уже при имеющемся эффектном проекте он, ориентируясь на мнение земляков-петербуржцев. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

«Пускай посоревнуются с Москвой, - доброжелательно заметил Владимир Путин Александру Беглову, внимательно изучая макет застройки пространства около Тучкова моста, - Это, обычно, идет на пользу». Глава государства вник в детали обустройства территории в районе набережной Малой Невы и поддержал проект руководителя Санкт-Петербурга.

Вообще, тему освоения земли между зданием Верховного суда и жилыми домами в городе-герое обсуждают горячо. И не первый день. Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов предложил петербуржцам свои варианты развития этого места, с которым у многих петербуржцев связаны воспоминания детства и юности. В частности, он после консультации с архитекторами и строителями, рекомендовал здание Верховного суда перенести в правительственный квартал в районе Смольного. Туда, где по некоторым прикидкам мог бы разместиться Музей Блокады. Но при том сам музей — оставить на месте, но по возможности расширить его и модернизировать. А пространство вокруг обустроить. Создать в окрестностях Тучкова моста Арт-парк. Именно этот проект так понравился Владимиру Путину — с концертными и выставочными пространствами, современной парковой зоной и подземной парковкой - в исторической части Питера это весьма актуально.

При том Беглов не скрывает, что, уже при имеющемся эффектном проекте он, ориентируясь на мнение земляков-петербуржцев, не отвергает и иные варианты — если жители города массово выступят против или предложат внести в него какие-то существенные коррективы. Александр Дмитриевич уже пообещал горожанам, что жилой застройки «для миллионеров» на этом месте не будет точно — а будет парк для всех жителей и гостей северной столицы..

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова по итогам встречи Путина и Беглова констатировала, что исполняющий обязанности питерского губернатора — человек команды президента и имеет его поддержку в важнейших для родины Путина проектах, касающихся многих тысяч жителей города на Неве. А, поскольку руководитель Санкт-Петербурга чувствует питерский дух, то решения, которые граду Петра вредят, принимать не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин забил шпангоут и запустил в плавание «Посейдона»

Двухдневный визит в Санкт-Петербург Владимир Путин начал с посещения судостроительного завода «Северная верфь», но на самом деле география этого события вышла намного шире. В режиме телемоста Владимир Путин поучаствовал в церемониях закладки двух больших десантных кораблей – «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» – на Прибалтийском заводе «Янтарь» в Калининграде, а затем в спуске на воду атомной подводной лодки «Белгород» на заводе «Севмаш» в Северодвинске. «Белгород» стал первой подлодкой-носителем беспилотника «Посейдон», и это было без преувеличения колоссальное событие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как 28-летняя домохозяйка победила бравого подполковника и стала мэром
Корреспондент "КП" Владимир Ворсобин отправился в сибирский город Усть-Илимск, который этой весной подкинул политический сюрприз всей России. Мэром здесь выбрали девушку, вообще просившую за нее не голосовать
Жириновский: никогда не поздно исправить ошибки!
Великий русский философ Петр Чаадаев 150 лет назад сказал: «Пока из наших уст не вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, пока из наших недр не исторгнется крик боли и раскаяния – мы не увидим спасения»
"Не хочется верить, что вы оправдываете терроризм": Захарова раскритиковала ОБСЕ за требование освободить арестованных экстремистов в Крыму
Международная организация вступилась за 24-х сторонников запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", взятых под стражу в Симферополе
Новости 24
Минюст РФ отправил в Америку третье обращение о передаче летчика Ярошенко на родину
Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда
"Будет "Украина. Вторая серия": Директор Лепса сравнил Литву с Незалежной из-за призыва запретить исполнителю въезд
Стала известна причина аварии с певицей МакSим
Ушаков назвал главные темы переговоров Путина и Ким Чен Ына
Акция "Баланс доверия" пройдет в России 17 мая
Во Франции вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль
Президент Шри-Ланки намерен сменить глав сил безопасности после пасхальных терактов
Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине
Туск рассказал о «хорошем телефонном разговоре» с Зеленским
Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов: «Каждый пассажир такси застрахован на 2 млн. рублей»
Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию
Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа