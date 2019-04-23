2019-04-23T17:15:56+03:00
Политика

Путин забил шпангоут и запустил в плавание «Посейдона»

Президенту показали тренировку военных роботов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент принял участие в церемонии закладки на «Северной верфи» двух серийных фрегатов. Фото: Александр Демьянчук/ТАССПрезидент принял участие в церемонии закладки на «Северной верфи» двух серийных фрегатов. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Двухдневный визит в Санкт-Петербург Владимир Путин начал с посещения судостроительного завода «Северная верфь», но на самом деле география этого события вышла намного шире. В режиме телемоста Владимир Путин поучаствовал в церемониях закладки двух больших десантных кораблей – «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» – на Прибалтийском заводе «Янтарь» в Калининграде, а затем в спуске на воду атомной подводной лодки «Белгород» на заводе «Севмаш» в Северодвинске. «Белгород» стал первой подлодкой-носителем беспилотника «Посейдон», и это было без преувеличения колоссальное событие.

- За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава, - заявил Путин. - Только с 2012 года на вооружение поступило более 80 боевых кораблей и катеров, в их числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль. Хочу поблагодарить за самоотдачу, за верность профессии – и присутствующих здесь, и тех, кто находится на других площадках: рабочих, инженеров, конструкторов, которые дарят жизнь новым кораблям, открывают им путь в море.

Президент принял участие в церемонии закладки на «Северной верфи» двух серийных фрегатов – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а затем на предприятии была произведена стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий».

Путин на спуске на воду АПЛ Белгород .

- Уверен, что общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы, - поздравил всех Путин, расписавшийся по просьбе сотрудников завода на их касках.

Тема создания кораблей, самолетов и даже боевых роботов была продолжена в Санкт-Петербургском суворовском училище, осмотреть которое президент приехал с «Северной верфи». В специальных мастерских суворовцы собирали все — от летающих моделей самолетов Великой Отечественной до петровского фрегата «Полтава». Причем именно Путина попросили забить мидель-шпангоут на киль фрегата. Он не дрогнул и небольшой киянкой справился не хуже знаменитого царя-плотника.

В соседнем зале муштровали роботов — небольших, но по-военному выученных. По команде «Воинское приветствие» те отдавали честь, по команде «Встать на голову» - вставали на голову.

- Сколько тебе лет-то? - удивился Путин, заслушавшись одного из суворовцев, очень четко излагавшего матчасть очередной модели.

- Одиннадцать!

- А откуда ты все знаешь? - еще больше удивился верховный главнокомандующий.

В училище, впрочем, не только изучали военное дело и занимались моделированием. В местном шахматном клубе неожиданно обнаружился гроссмейстер Сергей Карякин, еще недавно бившийся за звание чемпиона мира.

- Я по мере сил помогаю министерству обороны, - поскромничал гроссмейстер. - Ребята играют хорошо, мы с ними уже сыграли несколько партий, одну сыграли вничью, талантливые ребята.

- Обязательно пришлю шахматы, - пообещал, прощаясь, Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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