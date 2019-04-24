2019-04-24T01:04:06+03:00
Общество

Москвичи пошли вскачь

Спецкор «КП» посмотрел, как живет столичный ипподром, и научился выигрывать на бегах
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Главное здание ипподрома не раз горело и перестраивалось, пока в таком виде не дошло до наших дней.Главное здание ипподрома не раз горело и перестраивалось, пока в таком виде не дошло до наших дней.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пошел я в воскресенье на Московский ипподром. Никогда не был и вот решился.

Переступил порог классического здания с облупившимися колоннами и как будто на самом деле попал в прошлое. На входе охранники в тетрадке ручкой отмечают количество вошедших. Прошел болельщик - палочка. Пяток палочек перечеркивают. Меня тоже отметили.

ЛОШАДИНАЯ АРИЯ

На трибунах не то чтобы яблоку негде упасть, но людей хватает.

Подумал: тут, на ипподроме, обязательно должен быть местный гуру, который все знает и готов делиться знанием. Надо его найти.

- На кого ставить? - спрашиваю одиноко стоящего пенсионера, чиркающего в брошюре синей ручкой.

- Ставь на Арию. Ария в первом заезде точно победит, - ответил мой новообретенный гуру.

Познакомились. Пенсионера зовут Виктор Васильевич.

- Откуда информация?

- Вижу. Лошади перед заездом проезжают мимо трибун. Если знать, на что смотреть, то можно понять, в каком состоянии животное. Я на ипподром хожу с 1965 года, глаз наметан. И Ария сегодня в очень хорошей форме.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ

Иду по стрелочке в зал, где принимают ставки. Открываю железную дверь и с ходу слышу: «Пошел в …!». Дед в кожаной куртке и кепке орет на кассира за стеклом.

Мужики-пенсионеры советской закалки в выражениях не стесняются. Оказалось, у многих в этот день перестали работать специальные карточки, без которых нельзя делать ставки. Новые карточки выдают лишь по паспорту.

Пока я стоял в очереди за карточкой для себя, первый заезд прошел. Я все пропустил и результаты уже увидел на экране под потолком. Ария заняла второе место. Хорошо, что не успел поставить на нее.

Дальше решил действовать сам. В кино это обычно легко: выбираешь лошадь по кличке, ставишь и выигрываешь.

Огонек, Кайзер, Лингвист? Имена остальных пяти лошадей мне совсем не понравились.

- Сто рублей на Огонька во втором заезде, - в удачу я свою, конечно, верю, но не настолько, чтобы оставить здесь всю зарплату.

Основные участники тотализатора на бегах - пожилые москвичи. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Основные участники тотализатора на бегах - пожилые москвичи.Фото: Олег АДАМОВИЧ

ОГОНЕК БЕЗ ОГОНЬКА

- На старте Огонек вырвался вперед, - комментатор по громкой связи рассказывает о ходе забега. - Огонек и Кайзер лидируют...

И тут перед финишем мой Огонек начал отставать. Не один я на него поставил - трибуны заорали. Увы, это не помогло, и Огонек пришел уже за Кайзером.

Проигрыш меня только раззадорил. Я пошел к кассам и в третьем заезде поставил на лошадь с безумной кличкой Саусвинд Квин.

И не прогадал! Выигрыш! Жалко, я только 50 руб. поставил - из-за маленькой ставки выигрыш оказался всего 9 рублей.

Лошади, тпру-у-у?

Лошади, тпру-у-у?

СТАРИКАМ ТУТ МЕСТО?

Сейчас Московский ипподром превратился в пенсионерский клуб по интересам. Молодые люди на бегах есть, но их исчезающе мало.

Почему так вышло?

- В 90-е прервалась традиция. Лошадей не было, - рассказала «КП» представитель Росипподромов Татьяна Иванченкова. - А в 2008 году мы попали под запрет азартных игр. Для тотализатора на скачках сделали исключение лишь в 2014-м.

Популярность ипподрома в столице зависит от сезона. На бега зимой ходят меньше. На скачки летом - больше. Скачки зрелищнее. Все-таки там конники в седле, а не на «качалках» - двухколесных тележках, которые мчат лошади. Хотя зимой - 30 декабря и 6 января - на Московский ипподром приходило по 6 тысяч человек за раз.

На главное конное событие года - скачки на Приз Президента России - приходит еще больше. Но это скорее светское мероприятие. Дамы в шляпках, мужчины в костюмах. Надо же где-то себя показывать.

ИППОДРОМ ХОТЯТ СНЕСТИ

Сейчас Центральный Московский ипподром полностью находится в федеральной собственности. Но денег из казны не получает - все на самообеспечении. Заработать получается на тотализаторе, на сдаче конюшен, на коммерческих заездах и на ресторане.

Денег хватает, чтобы поддерживать дорожки в надлежащем виде. А вот на ремонт средств уже нет.

В 2017 году появилась информация, что территорию ипподрома урежут вдвое, чтобы освободившуюся землю застроить. И горадминистрация, и местные жители выступили против. Видимо, Росимущество тоже проект не поддержало, так как за два года так ничего и не снесли.

Какие бывают шансы на выигрыш

Какие бывают шансы на выигрыш

ВМЕСТО ВЫВОДА

Поход на ипподром оказался для меня убыточным. Я потратил на стоянку 150 руб. (по 50 руб. в час), проиграл еще 100, а выиграл лишь 9 руб. Но я собираюсь вернуться. Еще жену с собой возьму.

Интересно же понять, как отличить хорошую лошадь от плохой, чтобы сделать суперставку и выиграть для начала миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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