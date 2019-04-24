52-летняя Холли Берри снялась обнаженной в ванне

Холли Берри по-прежнему остается одной из самых прекрасных женщин Голливуда. В Инстаграме 52-летняя актриса делится смелыми снимками, доказывающими, что время над ней не властно. На этот раз артистка решила показать поклонникам, как она расслабляется по выходным. Оказывается, Холли любит порелаксировать в горячей ванне.

Идеальная фигура актрисы – не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой. Холли ежедневно упражняется в спортзале, за занятиями звезды следит ее личный фитнес-тренер Питер Томас. Но по выходным Берри позволяет себе отдохнуть от тренировок и предается отдыху.

- Это был действительно долгий день, но я всё же уделю время воскресному уходу за собой в ванне с пеной, - написала Холли.

На фото актриса позирует обнаженной в ванне, игриво сложив руки и сдувая в объектив камеры хлопья пены. Кожа артистки в идеальном состоянии, ее тело – подтянутое и ухоженное: Холли выглядит гораздо моложе своих лет.

Один из секретов молодости звезды – ее дети: в Строиз она показала, как провела выходные вместе с 11-летней дочкой Налой и 5-летним сынои Масео. Счастливое семейство училось красить пасхальные яйца и делать из них кроликов.

halleberry It s been a really long day, but still making time for #SelfCareSunday with my bubble bath

Несмотря на красоту и потрясающую фигуру, Холли сейчас одна – у нее нет бойфренда. Дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала Берри.

halleberry This #FitnessFriday, we re taking it to the block.

Когда-то Холли стала первой темнокожей «Мисс Америка», и до сих пор сохранила фигуру, с которой можно дефилировать по подиуму. По словам личного тренера звезды Питера Томаса, Холли обладает железной дисциплиной.

- Я понятия не имел, какого она была возраста, когда я познакомился с ней, - говорит Томас. – А когда узнал, был шокирован, потому что у нее дисциплина и спортивная подготовка 25-летней девушки.

halleberry Lookin for a late night snack

По словам тренера звезды, если бы Холли не стала актрисой, она точно пошла бы в спорт и стала чемпионкой - упорства и выдержки ей не занимать.