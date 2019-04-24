2019-04-24T02:12:47+03:00
Звезды

52-летняя Холли Берри снялась обнаженной в ванне

Голливудская звезда порадовала поклонников игривым снимком
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Холли отметила 52-й день рождения, но выглядит она гораздо моложе своих лет.Холли отметила 52-й день рождения, но выглядит она гораздо моложе своих лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Холли Берри по-прежнему остается одной из самых прекрасных женщин Голливуда. В Инстаграме 52-летняя актриса делится смелыми снимками, доказывающими, что время над ней не властно. На этот раз артистка решила показать поклонникам, как она расслабляется по выходным. Оказывается, Холли любит порелаксировать в горячей ванне.

Идеальная фигура актрисы – не только дар природы, но и результат постоянной работы над собой. Холли ежедневно упражняется в спортзале, за занятиями звезды следит ее личный фитнес-тренер Питер Томас. Но по выходным Берри позволяет себе отдохнуть от тренировок и предается отдыху.

- Это был действительно долгий день, но я всё же уделю время воскресному уходу за собой в ванне с пеной, - написала Холли.

На фото актриса позирует обнаженной в ванне, игриво сложив руки и сдувая в объектив камеры хлопья пены. Кожа артистки в идеальном состоянии, ее тело – подтянутое и ухоженное: Холли выглядит гораздо моложе своих лет.

Один из секретов молодости звезды – ее дети: в Строиз она показала, как провела выходные вместе с 11-летней дочкой Налой и 5-летним сынои Масео. Счастливое семейство училось красить пасхальные яйца и делать из них кроликов.

halleberryhalleberry
It s been a really long day, but still making time for #SelfCareSunday with my bubble bath
194941 отметок «Нравится»2795 комментариевInstagram

Несмотря на красоту и потрясающую фигуру, Холли сейчас одна – у нее нет бойфренда. Дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — актриса случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала Берри.

halleberryhalleberry
This #FitnessFriday, we re taking it to the block.
73123 отметок «Нравится»556 комментариевInstagram

Когда-то Холли стала первой темнокожей «Мисс Америка», и до сих пор сохранила фигуру, с которой можно дефилировать по подиуму. По словам личного тренера звезды Питера Томаса, Холли обладает железной дисциплиной.

- Я понятия не имел, какого она была возраста, когда я познакомился с ней, - говорит Томас. – А когда узнал, был шокирован, потому что у нее дисциплина и спортивная подготовка 25-летней девушки.

halleberryhalleberry
Lookin for a late night snack
251420 отметок «Нравится»5107 комментариевInstagram

По словам тренера звезды, если бы Холли не стала актрисой, она точно пошла бы в спорт и стала чемпионкой - упорства и выдержки ей не занимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Народ Египта на референдуме одобрил поправки к Конституции
Мэй поздравила Зеленского с избранием президентом Украины и пригласила его в Великобританию
Пожар в Москве: один человек погиб, двое пострадали
«Причина — унижение»: Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка
В Индии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1
На Украине подсчитали все голоса во втором туре выборов президента: у Зеленского 73,32%
В России впервые оштрафовали блогера по статье об оскорблении государства
Пашинян посоветовал Зеленскому быть честным и прямым при общении с Путиным
Генсек НАТО провел телефонные переговоры с Зеленским
В Сети появилось видео с подводной лодкой "Посейдон"
На станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсы
Минюст РФ отправил в Америку третье обращение о передаче летчика Ярошенко на родину
Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда
"Будет "Украина. Вторая серия": Директор Лепса сравнил Литву с Незалежной из-за призыва запретить исполнителю въезд
Стала известна причина аварии с певицей МакSим
Ушаков назвал главные темы переговоров Путина и Ким Чен Ына
Акция "Баланс доверия" пройдет в России 17 мая
Во Франции вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль
Президент Шри-Ланки намерен сменить глав сил безопасности после пасхальных терактов
Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине
Туск рассказал о «хорошем телефонном разговоре» с Зеленским
Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов: «Каждый пассажир такси застрахован на 2 млн. рублей»
Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию
Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа