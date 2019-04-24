2019-04-24T10:55:41+03:00
Спорт

Хоккеисты Никита Зайцев и Никита Гусев вызваны в сборную России

Они будут готовиться к чемпионату мира 2019, который пройдет в Словакии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Зайцев из "Торонто" вызван в сборную России на ЧМ-2019 по хоккею.Никита Зайцев из "Торонто" вызван в сборную России на ЧМ-2019 по хоккею.Фото: REUTERS
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Официальные вызвовы в сборную России по хоккею получили два игрока команд НХЛ - Никита Зайцев и Никита Гусев. Они будут готовиться к чемпионату мира 2019 года, который с 10 мая будет проходить в Словакии.

- Защитник Никита Зайцев («Торонто») и нападающий Никита Гусев («Вегас») вызваны в национальную сборную, - сообщает пресс-служба сборной России по хоккею.

Вызов Гусева и Зайцева связан с тем, что сегодня ночью команды этих хоккеистов выбыли из Кубка Стэнли.

Никита Зайцев играл с 2013 по 2016 годы за московский ЦСКА, после чего уехал в НХЛ, подписав контракт с клубом "Торонто Мэйпл Ливз". В прошедшем сезоне он сыграл 81 матч в регулярном первенстве и 7 встреч в плей-офф. В 2016 году Зайцев выиграл бронзу чемпионата мира в составе сборной России.

Никита Гусев после завершения сезона в КХЛ подписал контракт с "Вегасом". Однако не сыграл ни одного матча за свой новый клуб. Гусев - чемпион Олимпиады 2018 и бронзовый призер ЧМ-2017. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата, навбрав 82 очка (17+65) в 62 встречах. В плей-офф Гусев в 18 играх набрал 19 (9+10) очков.

Чемпионат мира по хоккею 2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии в городах Братислава и Кошице. Россия сыграет в группе В против команд Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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