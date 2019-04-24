Футболист "Спартака" на спор забил гол с крыши стадиона

Защитник футбольного клуба "Спартак" (Москва) Георгий Джикия отметился необычным трюком. Ему удалось забить гол в ворота, находясь на крыше стадиона. Это произошло во время съемок для клубного телевидения.

Джикия, который иногда выполняет роль капитана команды, принял вызов от одного из болельщиков и отправился на крышу "Открытие Арены". И футболисту "Спартака" это удалось сделать дважды, что и прекрасно заметно на видео.

В этом сезоне защитник "Спартака" Джикия сыграл 20 матчей за свой клуб, дважды забив голы в этих поединках. Его команда после 24 встреч идет на пятом месте в турнирной таблице с 39 очками.

Завтра, 25 апреля, в Туле против "Арсенала" будет сыгран 25-й матч сезона для "Спартака". В матче первого круга, который прошел в Москве, "красно-белые" проиграли со счетом 2:3.