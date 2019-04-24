Вакансий на должность секретаря в несколько раз больше, чем претендентов

В стране остро не хватает секретарей. Такой вывод следует из попавшего в распоряжение КП исследования портала Rabota.ru. Эксперты популярного ресурса приурочили его к профессиональному празднику представителей этой профессии — Международному дню секретаря, который отмечается 24 апреля.

Эталоном профессии долгое время была Верочка из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Героиня Лии Ахеджаковой — дама стильная и осведомленная, способная дать шефу дельный совет не только по работе. Чего стоит хотя бы это ставшее уже классическим «Походка свободная, от бедра»!

А что из себя представляют нынешние ее коллеги? Это по-прежнему традиционно женская профессия — по данным портала Rabota.ru мужчин в ней не более 3%. И не возрастная — старше 40 лишь 11% соискателей.Зарплатой они не избалованы. В Москве самый высокие предложения — в районе 50 тыс руб. А средняя ставка — 35 тыс. В других городах еще меньше. В Уфе, например, работодатели надеются найти «Верочку» за 12 тыс руб в месяц! Неудивительно, что при таком подходе в профессии зреет кадровый кризис. В Москве, например, на три объявления о вакансиях приходится в среднем лишь одно резюме.