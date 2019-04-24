2019-04-24T13:37:20+03:00
Экономика

Вакансий на должность секретаря в несколько раз больше, чем претендентов

Такой вывод следует из исследования портала Rabota.ru, проведенного накануне Международного дня секретаря, который отмечается 24 апреля
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Международный день секретаря отмечается 24 апреля.Международный день секретаря отмечается 24 апреля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В стране остро не хватает секретарей. Такой вывод следует из попавшего в распоряжение КП исследования портала Rabota.ru. Эксперты популярного ресурса приурочили его к профессиональному празднику представителей этой профессии — Международному дню секретаря, который отмечается 24 апреля.

Эталоном профессии долгое время была Верочка из комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Героиня Лии Ахеджаковой — дама стильная и осведомленная, способная дать шефу дельный совет не только по работе. Чего стоит хотя бы это ставшее уже классическим «Походка свободная, от бедра»!

А что из себя представляют нынешние ее коллеги? Это по-прежнему традиционно женская профессия — по данным портала Rabota.ru мужчин в ней не более 3%. И не возрастная — старше 40 лишь 11% соискателей.Зарплатой они не избалованы. В Москве самый высокие предложения — в районе 50 тыс руб. А средняя ставка — 35 тыс. В других городах еще меньше. В Уфе, например, работодатели надеются найти «Верочку» за 12 тыс руб в месяц! Неудивительно, что при таком подходе в профессии зреет кадровый кризис. В Москве, например, на три объявления о вакансиях приходится в среднем лишь одно резюме.

В стране остро не хватает секретарей

В стране остро не хватает секретарей

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: Расширение экономических связей России и Украины маловероятно при такой жесткой позиции Зеленского по ситуации вокруг Донбасса и Крыма
Что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского — об этом КП рассказывает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Новости 24
Путин будет строить линию общения с Зеленским, исходя из его шагов и действий
Киев вышел из соглашения о неразглашении секретных изобретений СССР
Авианосную группировку США назвали «американским корытом»
Глава Рособоронэкспорта: поставки систем С-400 Турции запланированы на июль
МИД России: Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в Керченском проливе
В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности
Сенаторы задумались о запрете рекламы детских смесей
В Пальмире открылся древнеримский амфитеатр
Шойгу: США фактически сорвали нормальную работу Организации по запрещению химического оружия
В Шри-Ланке произвели третий за день контролируемый взрыв
В Калифорнии водитель сбил восемь человек
В Подмосковье умер Рошен Сейфула, отец российской спортивной фармакологии
В Центробанке назвали новый проект основателя «Кэшбери» «очередной фальшивкой»
В Генштабе заявили об усилении группировки войск на западе и юге России
В ЦБ рассказали, где чаще всего организуют финансовые пирамиды
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Путин подписал закон об ужесточении наказания для сбежавших с места крупных аварий
Олег Кожемяко после беседы с Ким Чен Ыном: «У него самые теплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим»
Погба заговорил о переходе в "Реал"
Команда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для украинцев