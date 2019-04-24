2019-04-24T14:10:16+03:00
Спорт

Вратарь Акинфеев сыграл «Руки вверх»

Голкипер ЦСКА снялся в музыкальном клипе [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Игорь Акинфеев принял участие в съемках клипа группы «Руки Вверх!».Игорь Акинфеев принял участие в съемках клипа группы «Руки Вверх!».Фото: YouTube
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Экс-вратарь сборной России поучаствовал в съемках клипа группы «Руки Вверх!». Его партнером по сюжету, который проходит под песню «Она меня целует», стала его супруга Екатериной Герун. Молодой человек и девушка сначала расстались, но потом вновь соединились в страстном поцелуе.

А вот что пишет в своем Инстаграм солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, который, кстати, появляется в клипе с той же прической, что и Акинфеев.

«Друзья, вы дождались! МЫ дождались!

Пришло время для долгожданной весенней песни от «Руки Вверх!», которой нам так не хватало!?

sezhukovsezhukov
Руки Вверх! . Она меня целует
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Я рад представить вам работу, над которой мы так долго и кропотливо трудились: «Она меня целует». Обещаю, этот трек надолго засядет в ваших плейлистах на всех цифровых платформах, а кнопка «Повтор» на YouTube будет нажата не один десяток раз.?

Описать всё, что происходит в клипе просто не получится, да вы и сами должны всё увидеть лично.

Скажу лишь одно: как бы я ни скрывал, вы всё таки угадали главных героев — Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина @katygerun, именно их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста.?

Это те самые настоящие неподдельные и живые эмоции, которые вы испытаете после просмотра клипа и прослушивания песни: пойте, танцуйте, смейтесь, веселитесь, грустите и плачьте под нашу новую весеннюю песню — «Она меня целует»!

Руки Вверх! - Она меня целует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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