Вратарь Акинфеев сыграл «Руки вверх»

Экс-вратарь сборной России поучаствовал в съемках клипа группы «Руки Вверх!». Его партнером по сюжету, который проходит под песню «Она меня целует», стала его супруга Екатериной Герун. Молодой человек и девушка сначала расстались, но потом вновь соединились в страстном поцелуе.

А вот что пишет в своем Инстаграм солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, который, кстати, появляется в клипе с той же прической, что и Акинфеев.

«Друзья, вы дождались! МЫ дождались!

Пришло время для долгожданной весенней песни от «Руки Вверх!», которой нам так не хватало!?

sezhukov Руки Вверх! . Она меня целует

Я рад представить вам работу, над которой мы так долго и кропотливо трудились: «Она меня целует». Обещаю, этот трек надолго засядет в ваших плейлистах на всех цифровых платформах, а кнопка «Повтор» на YouTube будет нажата не один десяток раз.?

Описать всё, что происходит в клипе просто не получится, да вы и сами должны всё увидеть лично.

Скажу лишь одно: как бы я ни скрывал, вы всё таки угадали главных героев — Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина @katygerun, именно их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста.?

Это те самые настоящие неподдельные и живые эмоции, которые вы испытаете после просмотра клипа и прослушивания песни: пойте, танцуйте, смейтесь, веселитесь, грустите и плачьте под нашу новую весеннюю песню — «Она меня целует»!