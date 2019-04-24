Глава МИД РФ Сергей Лавров: Уход представителей Запада от диалога — это признак слабости

На фоне визита северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивосток — на другом конце нашей страны прошло не менее важное событие. На полях Московской международной конференции по безопасности выступили крупнейшие эксперты и дипломаты, включая и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Приводим самые интересные фрагменты его выступления.

О главном

Уход представителей Запада от предметного диалога говорит о нехватке аргументов, о слабости их позиции.

О базах НАТО у наших границ

Расширение Североатлантического альянса, наращивание его присутствия на восточном фланге привели к серьёзному кризису доверия в Евроатлантике. Призываем партнёров отказаться от взвинчивания конфронтации и не укреплять свою безопасность за счёт других

Об избрании Зеленского

Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и будет способствовать преодолению кризиса, выполняя минские соглашения.

О немирном атоме

В силу отказа Вашингтона от присоединения к Договору о запрете ядерных испытаний — под вопросом оказалась судьба этого документа. Всё это может поставить под угрозу и Договор о нераспространении ядерного оружия (и привести к появлению «немирного атома» у совершенно иных, куда более «отмороженных» игроков — прим. ред.)

Об арабах и израильтянах

Навязывание келейных схем не могут привести к справедливому решению. Стабилизация Ближнего Востока и Севера Африки неосуществимо без преодоления застарелого арабо-израильского конфликта, включая создание независимого палестинского государства в признанных границах 1967 года.