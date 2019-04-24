Новости из Генштаба: "Кукловоды ИГ хотят реванша"

"Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ. По нашей оценке, это все идет к тому, что создаются предпосылки для возникновения вооруженного конфликта в регионе в будущем", - заявил на заседании 8-ой Московской конференции по международной безопасности заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

По данным докладчика, от террористов освобождено более 60% территории страны, в ходе операции уничтожено более 90 тысяч боевиков международных террористических организаций, возобновлена деятельность миротворческих сил ООН на Голанских высотах.

"Вместе с тем обстановка в Сирии не позволяет говорить о завершении конфликта. Прежде всего, это связано с нахождением террористических организаций в зоне деэскалации "Идлиб". В ноябре 2018 года влияние радикалов из "Джебхат ан-Нусры" распространялось только на 60% территории идлибской зоны, а в настоящее время эта цифра составляет уже 99%. Такая же ситуация складывается и в демилитаризованной зоне - в ноябре 2018 года под контролем террористов было 52% территории, сейчас - около 99%", - российский генерал показал рост численности боевиков, которые не отказываются от проведения наступательных действий против правительственных войск.

Представитель Минобороны отметил, что до сих пор не снят с повестки дня вопрос о возможности проведения инсценировок террористами применения химического оружия против мирного населения, которые могут взорвать и без того критическую ситуацию на подконтрольной США территории лагеря беженцев "Рукбан".

"Причиной такой ситуации является позиция США, которые отказываются от содействия с российской стороной по ликвидации лагеря, что не соответствует декларируемым Вашингтоном заявлениям о поддержке территориальной целостности Сирии, а также создает предпосылки создания квазигосударства, неподконтрольного центральным властям страны", - пояснил Гаджимагомедов.