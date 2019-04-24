2019-04-24T20:20:21+03:00
Политика

Новости из Генштаба: "Кукловоды ИГ хотят реванша"

В ходе операции в Сирии было уничтожено более 90 тысяч боевиков международных террористических организаций, но кому-то этого мало
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments11
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов. Фото Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССЗаместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов. Фото Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

"Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ. По нашей оценке, это все идет к тому, что создаются предпосылки для возникновения вооруженного конфликта в регионе в будущем", - заявил на заседании 8-ой Московской конференции по международной безопасности заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

По данным докладчика, от террористов освобождено более 60% территории страны, в ходе операции уничтожено более 90 тысяч боевиков международных террористических организаций, возобновлена деятельность миротворческих сил ООН на Голанских высотах.

"Вместе с тем обстановка в Сирии не позволяет говорить о завершении конфликта. Прежде всего, это связано с нахождением террористических организаций в зоне деэскалации "Идлиб". В ноябре 2018 года влияние радикалов из "Джебхат ан-Нусры" распространялось только на 60% территории идлибской зоны, а в настоящее время эта цифра составляет уже 99%. Такая же ситуация складывается и в демилитаризованной зоне - в ноябре 2018 года под контролем террористов было 52% территории, сейчас - около 99%", - российский генерал показал рост численности боевиков, которые не отказываются от проведения наступательных действий против правительственных войск.

Представитель Минобороны отметил, что до сих пор не снят с повестки дня вопрос о возможности проведения инсценировок террористами применения химического оружия против мирного населения, которые могут взорвать и без того критическую ситуацию на подконтрольной США территории лагеря беженцев "Рукбан".

"Причиной такой ситуации является позиция США, которые отказываются от содействия с российской стороной по ликвидации лагеря, что не соответствует декларируемым Вашингтоном заявлениям о поддержке территориальной целостности Сирии, а также создает предпосылки создания квазигосударства, неподконтрольного центральным властям страны", - пояснил Гаджимагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
В Индии предложили запретить публичное ношение никаба и бурки
США впервые задействовали истребители F-35 в боевых условиях
Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета
В Подмосковье мужчина покончил с собой во время переговоров с полицией
В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ
Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле
Путин освободил от должности начальника московского ГИБДД Коваленко
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике
Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео
США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР
Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны
У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
В Париже еще до начала первомайского шествия вспыхнули беспорядки