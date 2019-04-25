Новая энергия Сибири

Для En+ Group, крупнейшего в мире независимого производителя электроэнергии, 2018 год был не самым простым: американские санкции буквально отрезали Группу от мировой экономики. «Повышение операционной эффективности и снижение выбросов - стратегические цели En+ Group», - говорит генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. - «Модернизация ГЭС, в свою очередь, - ключевой элемент программы развития компании, так как она направлена на увеличение выработки чистой энергии. Поэтому мы приняли решение не останавливать ее в прошлом году, несмотря на беспрецедентные вызовы».

Примечательно, что замена ведется точечно и, как говорится, по мере необходимости, указывает Кирюхин: «Принципиально то, что обновление оборудования реализуется не из-за замены устаревшей техники - программа «Новая энергия» направлена на внедрение передовых технологий в генерации, энергосбережении, промышленной и экологической безопасности. По этой причине мы приняли решение продлить ее до 2046 года: таким образом удастся обеспечить одни из лучших в отрасли показатели эффективности наших уникальных гидроэлектростанций в долгосрочной перспективе».

«Новая энергия» коснется не только основного оборудования вроде гидроагрегатов (именно они преобразуют энергию потока воды в электричество) или рабочих колес. Обновят и многочисленную вспомогательную технику.

На Братской ГЭС уже поменяли 12 рабочих колес, на Усть-Илимской - 4. На Красноярской гидроэлектростанции - пока 2, но сейчас здесь продолжаются работы, постепенно заменят все колеса. Также в течение 1994 - 2014 годов на ГЭС были заменены все 12 гидроагрегатов.

По словам специалистов, благодаря модернизации оборудования станций Ангаро-Енисейского каскада удастся повысить коэффициент полезного действия - до 96,7%. Плюс подрастут рабочие характеристики каждой ГЭС в целом и агрегатов в частности. А текущие расходы компании на разного рода ремонтные работы, наоборот, снизятся.

Планируется, что по итогам реализации программы «Новая энергия» сибирские гидростанции En+ Group начиная с 2022 года увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч в год (это сопоставимо с годовым потреблением всей Магаданской области), пропуская через турбины тот же объем воды, - рассказывают в пресс-службе компании. - Благодаря техническому перевооружению энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций и позволит сократить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 миллиона тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.

За период запуска программы «Новая энергия» в модернизацию станций было инвестировано в общей сложности 10,3 миллиарда рублей.

В течение следующих восьми лет, с 2019 по 2027-й, в En+ Group планируют поменять 4 гидроагрегата на Иркутской ГЭС, 11 рабочих колес на Братской и Красноярской ГЭС, а также другие системы и вспомогательное оборудование. А затем, с 2028 по 2046 год, программа модернизации будет сконцентрирована на обновлении гидрогенераторов.

КСТАТИ

Параллельно на всех сибирских гидроэлектростанциях En+ Group проходит и обновление систем безопасности. Гидроагрегаты оборудуют стационарными системами контроля технического состояния (СКТС) от известных мировых и российских производителей. Эти системы проводят текущую комплексную диагностику работы оборудования. Специалисты отмечают, что СКТС серьезно повысят надежность ГЭС. Благодаря им удастся избежать развития дефектов на разных участках, а если на отдельных узлах гидроагрегатов возникнет необходимость ремонта, их можно будет на время локализовать, не останавливая всю работу.