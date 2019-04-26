Составлен рейтинг самых щедрых городов России

Сервис «Яндекс.Такси» составил рейтинг самых щедрых городов России. Аналитики крупнейшего отечественного агрегатора выяснили, в каких регионах пользователи сервиса чаще всего оставляют чаевые водителям. Такая опция предусмотрена в мобильном приложении при оплате картой: если клиент остался доволен поездкой, он может поощрить таксиста материально.

Проанализировав данные о заказах с безналичной оплатой, эксперты составили ТОП-10 самых щедрых городов. Его возглавил Нальчик: в столице Кабардино-Балкарии каждый пятый пользователь, оплативший поездку картой, оставлял чаевые. Вторая по щедрости среди российских городов - Москва. Столица нашей родины тоже может похвастаться пассажирами, чаще других нажимавшими в приложении кнопку «Оставить чаевые». Третье место занял Таганрог. Далее места в рейтинге поделили между собой Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владикавказ, Калининград, Воронеж и Тула.

Аналитики «Яндекс.Такси» также проанализировали данные по федеральным округам. Так, в Сибирском федеральном округе самыми щедрыми стали Красноярск, Новосибирск и Кемерово. В Уральском — Екатеринбург, Новый Уренгой и Челябинск. На Дальнем Востоке чаевые охотнее всего оставляют во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске, а в Приволжском ФО — в Нижнем Новгороде, Саратове и Йошкар-Оле.

Эксперты установили: чаще всего пользователи сервиса платят чаевые в пятницу и субботу, а реже всего - в понедельник и утренние часы. Поощряя таксистов, клиенты обычно указывают в приложении, чем им понравилась поездка: водителей хвалят за аккуратное вождение, хорошую музыку или интересную беседу.

Опция «оставить чаевые» доступна всем пользователям мобильного приложения «Яндекс.Такси» при оплате картой. Предложение поощрить водителя появляется после того, как пассажир оценил поездку. Можно выбрать один из предложенных вариантов, которые приложение рассчитывает автоматически для каждой поездки, либо установить свою сумму.

Напомним, сервис «Яндекс.Такси» сегодня доступен в более чем 600 городах. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов, служба заказа охватывает все отечественные города с населением более 50 тысяч человек. За последние годы количество заказов выросло более чем в три раза.