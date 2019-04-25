«Роснефть» заправила 20 миллионную тонну авиатоплива

Дочерняя компания «Роснефти» - «Роснефть-Аэро» - реализовала 20 миллионную тонну авиационного топлива (предприятие работает с 2008 года). Юбилейной стала заправка в аэропорту Шереметьево рейса авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по маршруту Москва — Лондон.

Показатели работы «Роснефть-Аэро» впечатляют. Среди постоянных клиентов больше 100 авиакомпаний. Предприятие производит заправку «в крыло» в 44 российских и зарубежных аэропортах. Ее доля на российском рынке авиатоплива достигает практически трети. Проще говоря, если вы летите над Россией, то скорее всего в баках заправлен керосин от «Роснефти».

КИНО И КРЫЛЬЯ

...Шереметьево. Два часа до вылета лондонского рейса. Полуденный пейзаж аэропорта олицетворяет разом все кинофильмы об авиации: техник в наушниках на фоне ослепляющего солнца поднимает руки — показывает, что машина может заезжать под крыло самолета.

- В машине нет авиационного горючего. Она выступает диспенсером, который при подаче топлива из подземных коммуникаций в самолет стабилизирует давление. Каждую минуту в крыло поступает около тонны керосина, - пояснил заместитель гендиректора по производству «ТЗК Шереметьево» Игорь Сорокин.

«Роснефть Аэро» присутсвует в 37 аэропортах на территории России и владеет 18 топливно-заправочными комплексами. Крупнейший из них — «ТЗК Шереметьево», который ежегодно поставляет авиакомпаниям 1 млн. тонн авиакеросина - это больше 40% самолетовылетов или 400 заправок в день только в одном аэропорту. Кстати, по этому показателю ТЗК Шереметьево» превышает весь годовой объем заправки в аэропорту Дюссельдорфа, где используют около 950 тысяч тонн. Но об этом мы расскажем подробнее позже. Возвращаемся в Шереметьево.

Компактная машина стоит под крылом самолета. Операторы сравнивают электрический потенциал, производят заземление (чтобы искры не было), подключают рукава: внизу - к гидрантной системе, наверху — к самолету. Представитель авиакомпании изучает качество топлива. Все, Airbus A321 начинает принимать почти более 15 тонн авиационного керосина.

- В машине установлена специальная система фильтрации. Плюс, гидрантная система не ограничена в подаче топлива, чего нельзя сказать об автомобильных цистернах — 40 тысяч литров слил и гони следующую. За раз заправляем до 180 тонн — на рейсах в Лос-Анджелес авиакомпании берут топливо с запасом, с учетом изменения погоды, да и в России оно не только дешевле, но и качественнее, - перечисляет выгоды гидрантной системы авиаэксперт.

Сегодня больше 90% заправок в «Шереметьево» «Роснефть-Аэро» производит из гидрантной системы. Причем, как именно заправляться (а современными цистернами для заправки самолетов компания тоже располагает) решает авиакомпания.

В компании говорят, что смогут закрыть потребности авиаузла в топливе даже если пассажиропоток в Шереметьево увеличится вдвое! Фото: Александр Земляниченко

ТОНЬШЕ ВОЛОСА

- Я с детства люблю самолеты. По долгу службы имею возможность к ним прикасаться практически ежедневно, - признался журналистам генеральный директор «Роснефть-Аэро» Кирилл Молоденков.

Аэропорт «Шереметьево» - целый город, а «ТЗК Шереметьево» - город в городе. Система заправки компании самая мощная в России. Здесь и резервуары объемом 55 тыс. куб. метров (сопоставимо с бассейном глубиной в 2,5 метра размером с Красную площадь), 47 километров топливопроводов, более 17 километров гидрантной системы, 188 раздаточных колонок на стоянках самолетов, 30 диспенсеров и 17 топливозаправщиков.

Вся инфраструктура имеет существенный запас прочности. В компании говорят, что смогут закрыть потребности авиаузла в топливе даже если пассажиропоток в Шереметьево увеличится вдвое!

На сегодня система централизованной заправки самолетов компании в «Шереметьево» не имеет аналогов в России. Обеспечивает подачу авиационного топлива для заправки самолетов любых типов в терминалах D, E, F и грузового перрона аэропорта.

Эксперты отмечают выгоды гидрантной системы заправки самолетов. Топливо не выходит за пределы системы, что гарантирует его качество. По сравнению с толпливозаправочной машиной на 30% эффективнее. Что отражается на себестоимости заправки.

В конце-концов, на предприятии имеется ультра-современная лаборатория контроля качества. Авиационное топливо проходит через шесть этапов контроля качества и фильтрации: на входе в систему, на разных этапах перекачки, перед началом заправки самолета. С каждым разом тонкость фильтрации уменьшается с 15 до 1 микрона — тоньше человеческого волоса!

Причем, такой уровень контроля обеспечен не только в «Шереметьево». Недавно лаборатория «Роснефть Аэро» в аэропорту «Кольцово» получила международную аккредитацию. Причем, руководство компании к этому относится достаточно спокойно.

- Наши внутренние стандарты жестче международных, - пояснил Кирилл Молоденков.

ТРЕТИЙ В ГЕРМАНИИ

«Роснефть Аэро» активно развивается. С января по март 2019 года компания увеличила заправку «в крыло» в российских аэропортах на 9,5% - до 458 тыс. тонн; в целом предприятие нарастило поставки авиакеросина авиакомпаниям на 5,2%. Основной прирост объемов продаж обеспечили аэропорты Шереметьево, петербургский Пулково и Пашковский (Краснодар).

Компания также активно продвигает себя за рубежом. На сегодня «Роснефть Аэро» работает в аэропортах Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Улан Баторе. А с недавнего времени работает и в Германии: Rosneft Deutschland заключила контракты на выполнение заправки «в крыло» с аэропортами Мюнхен, Тегель и Шенефельд

Сегодня «Роснефть» - третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Компания владеет тремя НПЗ на территории страны. И готово развивать заправку самолетов во всех странах, где имеет производственные мощности.

«Мы готовы работать на всех рынках, где есть перспективы для сотрудничества», - резюмировал Кирилл Молоденков.