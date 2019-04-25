Развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии глава республики обсудил на встрече с гендиректором «Россетей»

В среду 24 апреля в Черкесске прошла рабочая встреча генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского и главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова. Обсуждали развитие сетевого комплекса республики.

- В региона одна из самых позитивных на Северном Кавказе ситуаций по оплате за электроэнергию и уровню потерь, - подчеркнул Павел Ливинский. - Но это не повод сидеть сложа руки. До 2022 года стоит задачи снизить потери в Карачаево-Черкессии до 12,4 процента. Для этого нужно потратить полмиллиарда рублей, но в год мы будем экономить до 120 миллионов, которые можно будет направить на модернизацию энергообъектов.

Оба участника встречи сошлись во мнении, что у руководства республики с энергетиками полное взаимопонимание по ключевым вопросам.

- С приходом нового руководителя «МРСК Северного Кавказа» Виталия Иванова наше взаимодействие выходит на новый уровень, - уверен Темрезов. - Сейчас мы активно работаем над десятилетним соглашением о социально-экономическом сотрудничестве с долгосрочной тарифной моделью. Надеемся, что документ будет подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

В ходе встречи Павел Ливинский и Рашид Темрезов договорились перейти к активной консолидации энергообъектов Карачаево-Черкесии на базе «МРСК Северного Кавказа». Региону объективно необходим единый центр ответственности за сетевой комплекс республики. Особое внимание планируется уделить бесхозным объектам.