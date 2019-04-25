Команда молодости нашей: на экраны выходят последние «Мстители»

Как вы помните, в конце фильма «Мстители: Война бесконечности» злодей Танос исполнил свою мечту. Беспокоясь о том, что Вселенная погибнет из-за перенаселения, он уничтожил в ней половину всех живых существ, после чего удалился на покой в прекрасный сад. А во Вселенной - и на Земле в частности - наступила всеобщая депрессия.

Судя по пейзажам в начале фильма «Мстители. Финал», Танос зачистил не 50, а примерно 95 процентов населения нашей скромной планеты: по крайней мере, в Нью-Йорке и Сан-Франциско царит тотальное запустение. Команда супергероев Marvel тоже много кого потеряла - от Стражей Галактики почти в полном составе до Человека-паука. Оставшиеся тоскуют и мечтают вернуть все, как было, но до поры до времени не верят, что это возможно. Железный человек ушел на покой, Черная вдова вяло руководит борьбой с какими-то сравнительно мелкими бандитами, Тор… лучше вам не знать, до чего докатился Тор. Но потом из «квантового мира» вернется пропавший там Человек-муравей, и это кое-что изменит.

Постер фильма «Мстители:Финал».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если вы ничего не поняли из предыдущего абзаца, это кино не для вас. Но оно и без вас прекрасно обойдется. Это 22-й фильм «киновселенной Marvel» - самого успешного киносериала изо всех, стартовавших в нашем столетии (он начался в 2008-м с первого «Железного человека»). Общие сборы фильмов перевалили за 18 миллиардов долларов, герои стали родными уже для пары поколений, и «Мстители. Финал» - самый ожидаемый фильм 2019 года. Он же, без сомнений, станет и самым кассовым - сборы в 2 миллиарда ему гарантированы. И да, чтобы понять, что там происходит, вы должны хотя бы в общих чертах помнить сюжеты 21 предыдущего фильма. Включая то, что происходит в сценах после титров.

Это нормально - в «Игру престолов» тоже не получится врубиться на третьей серии последнего сезона. Забавно, кстати, что два самых успешных проекта последних десятилетий, телевизионный и киношный, заканчиваются почти одновременно. В литературе прямой аналог - последний том «Гарри Поттера»: ажиотаж примерно такой же. Как и в «Гарри Поттере и Дарах Смерти», без жертв не обойдется, но рассказывать, кто из героев бесповоротно выйдет из строя, было бы жестоко по отношению к зрителям, уже год строящим на этот счет догадки.

Выходящий фильм - часть грандиозной индустрии Marvel, в которой крутятся миллиарды долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Можно, наверное, сказать, что закончится все грандиозной, даже по марвеловским меркам, битвой. Что герои будут путешествовать в прошлое (и благодаря этому в фильме появятся многие актеры, навсегда, казалось бы, покинувшие киновселенную Marvel). Что Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон сменит прическу. Что там ужасно трогательная последняя сцена. Что в «Финале» не будет тех самых эпизодов после титров, к которым привыкла аудитория Marvel. И что команде Мстителей, какой мы ее знали, пришел конец - но про выживших героев (а их все-таки большинство) еще будут сниматься фильмы; просто «вселенная Marvel» перейдет в новую, так называемую четвертую фазу. И продюсер проекта, великий Кевин Файги, обещает еще много новых персонажей, которые зрителям - не фанатам комиксов - знакомы пока довольно плохо.

ГЛАВНЫЕ МСТИТЕЛИ

Наташа Романофф была агентом советских спецслужб, а Халк сменил лицо из-за капризов актера

Тони Старк/Железный человек (Роберт Дауни-мл.)

Гениальный изобретатель и оружейный магнат. Попав в плен к афганским террористам, нравственно перековывается, прекращает производство оружия и начинает защищать невинных людей. Он создает металлический высокотехнологичный костюм, который позволяет ему летать. В грудь Старка после полученной в Афганистане травмы вмонтирован специальный реактор, без которого он не может жить.

Назначение на роль Роберта Дауни-мл. в середине 2000-х казалось рискованным - актер тогда отнюдь не считался суперзвездой, все в Голливуде помнили о его проблемах с героином и кокаином и связанных с этим скандалах. Но «Железный человек» стал кассовым триумфом, а Дауни со временем - самым высокооплачиваемым актером в мире. За первый выход в роли Старка, в 2008-м, Дауни-мл. получил сравнительно скромный гонорар в 500 000 долларов, а за фильм «Первый мститель: противостояние», вышедший в 2016-м - уже 45 миллионов.

Тор (Крис Хемсворт)

В скандинавской мифологии Тор - бог, отвечающий за гром, молнии, бури, ветер, силу, плодородие и дубы. Он сын Одина и богини земли Ёрд. Его славянский почти что близнец - Перун. Стэн Ли, создатель большинства героев Marvel, хотел ввести в комиксы мифологического персонажа, но ему казалось, что греческие боги слишком хорошо всем известны - поэтому он обратился к Северной Европе. Тор живет в чертогах Асгарда с другими богами (у скандинавов все они смертны, хотя живут очень долго и обладают невероятным могуществом), но из-за дурного характера попадает на Землю (в оригинальных комиксах отец, Один, в наказание за проступки вселял его в тело хромоногого врача, в фильмах он свою внешность викинга не меняет). Его атрибут - молот Мьёльнир.

На роль Тора пригласили малоизвестного австралийского актера Криса Хемсворта, после этого он стал знаменит (хотя другие фильмы с его участием - «Гонка», «В сердце моря», «Кибер» - потом или средне проходили в прокате, или откровенно проваливались). На днях в опросе, проведенном сайтом Rotten Tomatoes, женщины назвали Тора своим любимым персонажем в киновселенной Marvel (мужчины предпочли Капитана Америку).

Стив Роджерс/Капитан Америка (Крис Эванс)

В 1943 году ученые с помощью «вита-лучей» и специальной сыворотки превращают задохлика Стива Роджерса в супергероя - невероятно выносливого, способного легко переносить практически любые травмы. Ему дают прозвище Капитан Америка, и он сразу вступает в бой с фашистской организацией «Гидра». В финале фильма «Первый мститель» он, казалось бы, погибает - но на самом деле лишь замерзает в полярных льдах, откуда его извлекают в наше время. Оттаявший Капитан Америка - совесть Мстителей. В отличие от хитрого, ироничного Старка, он - честный, чистый душой, никогда не убивающий врагов, если можно их не убивать. Все время тоскует по любимой девушке (которая стала дряхлой бабушкой, пока он был в заморозке, а потом умерла от старости) и по лучшему другу Баки Барнсу (он якобы погиб в 40-е, но на самом деле выжил, и «Гидра» превратила его в своего воина по прозвищу Зимний Солдат).

Актер Крис Эванс уже довольно давно поговаривал, что хочет бросить эту роль (потому что мечтает всерьез заняться режиссурой). В прошлом году стало известно, что после «Финала» он больше играть Капитана Америку не будет. Фанаты схватились за головы, интерпретировав это таким образом, что в «Финале» Кэп обязательно умрет. Так ли это на самом деле, не скажем.

Наташа Романофф/Черная вдова (Скарлетт Йоханссон)

У этой русской женщины, чья фамилия в нормальном переводе звучала бы как Романова, нет явных сверхспособностей - она просто хорошо дерется. В оригинальных комиксах она - агент советских спецслужб родом из Сталинграда, в конце концов переходящая на сторону Мстителей (в СССР ей впрыснули сыворотку, подобную той, которая наделила невероятной силой Капитана Америка). В фильме возникает практически ниоткуда и становится Мстителем немедля. О ее прошлом мы узнаем из фильма «Черная вдова», который Marvel сейчас запускает в производство.

Брюс Бэннер/Халк (Марк Руффало)

Бэннер - гениальный ученый, который под влиянием гамма-лучей обретает двойную природу: теперь, когда его охватывает гнев, он превращается в огромного зеленого монстра, разносящего все на своем пути. Сюжет про Халка изначально был вдохновлен историей доктора Джекилла и мистера Хайда, но на самом деле его эмоции поймет любой невротик, склонный к вспышкам ярости.

В фильме 2008 года его играл Эдвард Нортон. Потом его из вселенной Marvel выгнали: он прекрасный актер, но выкатывал слишком много условий (вплоть чуть ли не до права вносить любые изменения в окончательный монтаж фильма). С 2012 года Халка играет Марк Руффало.

Клинт Бартон/Соколиный глаз (Джереми Реннер)

Гениальный лучник с невероятно острым зрением, стреляющий без промаха. Появился в эпизоде фильма «Тор» (2011), потом стал полноправным Мстителем. В первой же сцене фильма «Мстители. Финал» теряет жену и детей - они рассыпаются в прах, как и остальные триллионы жертв Таноса. После этого ненадолго уезжает в Японию и становится Ронином, истребляя с помощью холодного и огнестрельного оружия якудза. (В комиксах в виде Ронина появлялись многие персонажи, этот образ переходил от одного к другому).

Бартона играет хороший актер Джереми Реннер. В фильмах этот персонаж остается немного на вторых ролях - все-таки на экране Соколиный глаз одним из последних вступил в число Мстителей, и немного затерялся на фоне остальных супергероев.