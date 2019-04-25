Окровавленного матроса нашли на прогулочном теплоходе в Москве

Ночью 24 апреля на пришвартованном прогулочном теплоходе «Персей», который базируется на Химкинском водохранилище, был обнаружен окровавленный матрос. Его заметил сосед по каюте, когда 29-летний Максим заползал в помещение, оставляя после себя кровавый след. От услышанных стонов сосед проснулся и увидел страшную картину. На соседней кровати лежал его напарник, а на его теле было множество открытых ран.

- Капитан теплохода рассказал, что среди ночи к нему прибежал один из матросов, весь перепуганный, который пояснил, что Максим вернулся с берега весь в крови. Экипаж сразу же вызвал скорую, потому что матрос истекал кровью. Кровь невозможно было остановить собственными силами, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место медики в срочном порядке госпитализировали пострадавшего в реанимацию Боткинской больницы, где у него диагностировали резаные раны абсолютно по всему телу. У парня были раны на ступнях, руках, голове, а также повреждены некоторые артерии, из которых кровь била ручьем. На данный момент Максим не может разговаривать, поэтому у полиции нет возможности опросить его об обстоятельствах получения травм. А медики до сих пор не понимают, каким образом с такими ранениями молодому человеку удалось доползти до своего корабля.