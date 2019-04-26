«ГАЗель» для поисковиков

Россия готовится к празднованию очередной годовщины Дня Победы. Готовится и Горьковский автозавод, который в годы войны был одним из крупнейших в Советском Союзе производств по выпуску автомобилей, танков и снарядов для фронта. Накануне представители ГАЗа передали новую полноприводную «ГАЗель Бизнес» поисковикам из отряда «Курган», который работает при музее Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского. Ключи от машины вручили управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов и волонтеры Горьковского автозавода.

ДЛЯ БУДУЩИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Завод уже не первый год оказывает поддержку «Кургану».

- «Группе ГАЗ» близка социальная миссия, связанная с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, - говорит Андрей Софонов. - Мы чтим тех, кто отдал свою жизнь за мир на земле. Горьковский автозавод всеми силами приближал Победу. Тысячи работников ушли на фронт, многие не вернулись, за станки встали женщины и дети.

Управляющий завода напомнил, что летом 1943 года ГАЗ подвергся мощным бомбардировкам фашистской авиации, было разрушено более 50 производственных корпусов. Однако рабочие сумели в тяжелейших условиях за 100 дней и ночей восстановить предприятие.

Ребята из «Кургана» поблагодарили сотрудников ГАЗа за помощь и подарок. Раньше для проведения полевых экспедиций в отдаленные районы поисковикам приходилось использовать личные авто или арендовать чужие машины. А теперь в их распоряжении современный вседорожный автомобиль - можно будет добраться до самых труднодоступных мест.

- Отличная техника! Полный привод незаменим для полевых экспедиций, когда приходится перемещаться по бездорожью, - говорит ответственный секретарь «Кургана» Федор Дроздов. - В двухрядной кабине, помимо водителя, могут разместиться пять человек, а в кузове будем перевозить снаряжение и палатки. «ГАЗель» значительно повысит нашу мобильность.

За несколько лет существования отряда поисковики «Кургана» провели более 100 полевых экспедиций. На местах боев они нашли и перезахоронили останки 5 тысяч советских солдат и офицеров. Имена более чем 400 удалось установить.

В этом году в планах поисковиков поездка в Ингушетию, на несколько участков битвы за Кавказ. Затем - в Бельский район Тверской области. Там в начале 1942-го проходила Ржевско-Вяземская наступательная операция, в которой погибли сотни тысяч бойцов Красной Армии, в том числе из дивизий, сформированных в Горьком.

- В такие полевые экспедиции мы ездим командой по пятьдесят и более человек, - отмечает Дроздов. - Так что «ГАЗель» будет задействована по полной программе. Спасибо Горьковскому автозаводу за помощь!

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ

У Дмитриевской башни Нижегородского кремля 44 года назад открылся мемориал «Горьковчане - фронту!». Экспозиция техники военных лет, открытая для всех желающих, находится под постоянной опекой автозаводцев. Каждый год накануне Дня Победы сотрудники ГАЗа бережно реставрируют символы трудовой доблести: легковой автомобиль повышенной проходимости

ГАЗ-67Б, самоходную установку СУ-76, боевую машину «катюша», полуторку ГАЗ-АА и бронеавтомобиль БА-64.

На днях в музее под открытым небом развернулся настоящий мини-цех. Автозаводцы привезли оборудование для окраски, шлифовальные машины, сварочное оборудование. «По традиции» в течение года любознательные посетители мемориала оторвали ручки у дверей кабины «катюши», затерли лакокрасочное покрытие на крыльях и капотах нескольких машин. Из-за дождя и снега на выставочных образцах поблекли звезды и номерные знаки. Спасательная команда восстановит недостающие детали, все экспонаты покроют новой защитной краской, и они гордо засияют вновь.

Людмила Семеновна Гаврилова живет рядом с кремлем и практически каждый день приходит сюда с детьми на прогулку.

- И взрослые, и дети очень любят нашу выставку военной техники, - говорит женщина. - Здорово, что Горьковский автозавод так тщательно следит за экспонатами. Если бы у каждого памятника в нашем городе были такие меценаты, как ГАЗ, сколько бесценных свидетельств разных исторических эпох мы смогли бы сохранить для потомков!