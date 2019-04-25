Собянин открыл велосезон-2019 в Москве

Новый велосезон 25 апреля открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он приехал к стойке на Дмитровском шоссе возле станции метро "Верхние Лихоборы". Да-да, велопрокат теперь есть не только в центральной части города, но и в 12 отдаленных районах Москвы. Фактически велопрокат дошел до МКАД.

- В 2015 году я приезжал в Дегунино, тогда никому и в голову не приходило просить меня открыть здесь велопарковку. Вообще такой темы не было. Сейчас это актуально. Более 4 млн прокатов в год в Москве - это приличная цифра, - сказал мэр Москвы. - Думаю, что к 2024 году в каждом районе города будут велопарковки. К следующему году мы придумаем систему, чтобы велосипеды можно было оставлять не только на станциях, но и на парковочных местах.

Стойка велопроката возле станции метро "Верхние Лихоборы".Фото: Алиса ТИТКО

В этом сезоне добавлено еще 100 станций и 1 000 велосипедов. Всего теперь в прокате 5120 велосипедов, которые разместили на 530 станциях. Но и это не финальные цифры.

- Мы примем от москвичей предложения, где еще нужно установить велопарковки, где это было бы удобно для горожан. Свои предложения можно прислать в Департамент транспорта и сервис "Велобайк", - сказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. - Основные тарифы останутся прежними, возможно, еще появятся дополнительные тарифы.

Что нового?

В 2019 году добавили 100 новых станций и 1000 велосипедов – вдвое больше, чем в прошлом году. Прокат появился в 12 районов Москвы: Алтуфьевский, Дмитровский районы, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево.

Стало больше и электровелосипедов (их разместят на тех же станциях, где и обычные велосипеды). В этом году их около 390 штук с 18 станциями с подзарядками. Причем появились улучшенные модели электровелосипедов - масса была снижена с 40 до 23 кг, запас хода увеличен с 20 до 35 км, а максимальная скорость с 23 км/ч до 25 км/ч.

Как пользоваться велопрокатом?

- для регистрации в системе велопроката удобнее всего скачать на свой смартфон приложение "Velobike", либо сделать это в терминале станции или на сайте www.velobike.ru;

- для оплаты проката используйте карту VISA или MASTERCARD;

- после регистрации введите Login и PIN на клавиатуре велосипеда или привяжите карту «Тройка» к вашему профилю для снятия велосипеда со стойки.

Тарифы

Стоимость проката = абонентская плата + повременная часть арендной платы. В любом тарифном плане поездка до 30 минут - бесплатно.

Тариф "День" - 150 рублей (абонентская плата), 1000 рублей (депозит).

Тариф "Месяц" - 600 рублей (абонентская плата), 1000 рублей (депозит).

Тариф "Сезон" - 1200 рублей (абонентская плата), 0 рублей (депозит).

Повременная часть (в рублях): 0 (до 30 минут), 30 (до 60 минут), 100 (до 120 минут), 450 (до 180 минут), 1000 (до 360 минут), 1500 (до суток), 3000 (от 24 до 48 часов), 30 000 (более 48 часов).

Интересно знать

- в 2013 году в столице в прокат можно было взять лишь 550 велосипедов, в 2018 году - 4120 велосипедов;

- пользователи велопроката: 60% - мужчины, 40% - женщины;

- 93% пользователей велопроката младше 45 лет;

- топ-5 самых популярных мест, где чаще всего москвичи берут в прокат велосипед: Парк Горького, ВДНХ, метро «Третьяковская», «Киевская» и «Спортивная»;

- сегодня московские велосипедисты могу использовать для поездок 812 км дорог – велосипедные дорожки на улицах и в парках, а также выделенные полосы для движения общественного транспорта;

- ближайший юольшой велофестиваль с парадом по Садовому кольцу пройдет в Москве 19 мая (воскресенье).

Планы на 2020 год

По количеству велосипедов Москва обгоняет большинство европейских городов. Больший прокатный парк есть только в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, где количество велосипедов перевалило за 10 000. При этом в Москве один из самых низких процентов вандализма велосипедов – в 2018 году было испорчено лишь 1,5% прокатного парка.

Ежегодно на станциях будут добавлять по 100 станций и 1 000 велосипедов, постепенно распространив велопрокат на всю территорию города.

Однако нынешняя модель сервиса начинает изживать себя. Сейчас какая схема? Ты ищешь станцию велопроката, а это не всегда возле того места, где ты решил взять велосипед. Как правило, нужно сначала пешком дойти, а то и доехать на метро до велосипеда. Это утомительно. В некоторых мегаполисах есть бесстанционный прокат - велосипед можно оставить в любом месте, заблокировав с помощью электронного замка. Однако это грозит тем, что велосипеды будут занимать площади у станций метро, центральные улицы, входы в университеты и в крупные торговые центры. В Москве более перспективной выглядит компромиссная модель велопроката – велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке. Они компактнее нынешних станций. Поставить их можно гораздо больше, даже за МКАДом. Эту модель работы в прошлом году протестировали с самокатами, теперь будут пробовать операторы проката велосипедов.

КСТАТИ

С 25 апреля начался и сезон проката электросамокатов. В этом году их будет более 10 000 штук – больше, чем велосипедов. Станет больше и электроскутеров - прокат расширится до 100 штук. При этом для их использования необходимы водительские права. Прокатные скутеры могут появиться в городе не раньше 1 июня.