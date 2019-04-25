Модель и актриса сериала "Мост" Стефани Шерк умерла в 37 лет

Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир. Номинант на премию "Оскар" за роль в картине Криса Вайца "Лучшая жизнь" не стал уточнять причины смерти своей жены.

Стефани Шерк умерла 20 апреля, однако о ее смерти стало известно лишь сейчас. Причина ее смерти не сообщается. Также неизвестно, страдала ли актриса от каких-либо неизлечимых заболеваний. Супруг покойной опубликовал в соцсети трогательный пост.

"С невыносимой болью вынужден сообщить, что не стало нашей дорогой Стефани Шерк, моей любимой и любящей жены, которая тихо ушла. Это было самое грустное и трудное время в нашей жизни", - написал Демиан Бичир.

demianbichiroficial Стефани Шерк

Он отметил, что переживает тяжелый период из-за невосполнимой утраты. "Нам будет не хватать небесной красоты и таланта Стефани. Она навсегда останется в наших сердцах. Заранее спасибо за ваши молитвы и за ваше понимание, чтобы мы могли скорбеть в покое и уединении в эти невероятно трудные времена", - добавил вдовец.

Звезда сериала "Мост" Диана Крюгер, Ричард Грант и другие актеры оставили свои слова соболезнования убитому горем мужчине под его скорбным сообщением. "О, Демиан, мне так жаль, я понятия не имела. Посылаю тебе нашу любовь в это сложное время", - написала Диана.

Бичир и Шерк встретились в 2010 году и поженились спустя четыре года. В этом браке у них детей не было, но у актера есть дочь Гала, родившаяся в 2011 году.

Стефани Шерк, сделавшая успешную модельную карьеру, снялась в ряде фильмов и телесериалов. В последнее время она участвовала в съемках нового хорор-муви "Проклятие", который все еще находится в разработке и должен выйти в 2020 году.

55-летний Бичир известен по фильмам "Копы в юбках", "Омерзительная восьмерка", "Чужой: Завет". Бичир стал первым мексиканским актером, который выдвигался на премию "Оскар" с 1964 года.