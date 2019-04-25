2019-04-25T19:08:57+03:00
Общество

21 мая в третий раз в Москве пройдет AdIndex CityConference — самое масштабное весеннее событие в российской рекламе

Город-фестиваль будет обсуждать индустриальные проблемы, тренды, новые технологии и многое другое
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На один день территория города превратится в Advertising Imaginarium — место, где воплощаются самые фантастические KPIНа один день территория города превратится в Advertising Imaginarium — место, где воплощаются самые фантастические KPI
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Редакция AdIndex приглашает рекламистов и маркетологов стать частью индустриального однодневного нетворкинга. С утра до вечера рекламный город-фестиваль будет обсуждать индустриальные вопросы: проблемы, тренды, новые технологии и многое другое.

На один день территория города превратится в Advertising Imaginarium — место, где воплощаются самые фантастические KPI, происходит бесконечная генерация креативных идей, бюджеты растут прямо на деревьях, а лояльная аудитория увеличивается буквально на глазах. Присоединяйтесь и дайте волю своему воображению!

День: work, work, work

В многочисленных мини-конференциях примут участие около 1500 человек, а с докладами и кейсами выступят более 100 спикеров, представляющих ключевые компании на рынке рекламных и маркетинговых коммуникаций, digital, e-commerce, IT-индустрии и т. д.

Акцент конференции будет сделан на практике применения рекламных технологий и обмене знаниями о том, чем наш рынок будет жить в обозримом будущем. Говорить будем об эффективном распределении бюджетов, автоматизации маркетинга и бизнес-процессов агентств, доминировании mobile; о том, кто такие рекламщики-центениалы, как с ними работать и какое поколение будет следующим; как не потеряться в big data, быть в авангарде ситуативного маркетинга, оставаться на гребне хайпа и стать королем SMM. Но и это еще не все...Более 20 самых актуальных тем и никаких скучных лекций! Мы сделаем все возможное, чтобы вы провели этот день с пользой: получили новую практическую информацию для своего бизнеса, пообщались с коллегами и просто оторвались от привычной офисной рутины.

Вечер: Old Money Party, или AdIndex Media Awards 2019

После деловой программы AdIndex City Conference состоится AdIndex Media Awards, награждениелидеров индустрии медиазакупок. Победители будут определены на основе результатов ежегодного рейтинга крупнейших медиабайеров, составляемого AdIndex более 10 лет. Представители компаний-рекламодателей назовут лучших подрядчиков по медиазакупкам в четырех сегментах: ТВ, пресса, радио и наружная реклама. Обладателями премии станут лидеры по обороту и качеству сервиса, т. е. по интегральной оценке, учитывающей оба показателя.

Программа конференции и AdIndex Media Awards2019: conf.adindex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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